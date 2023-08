In Baldur’s Gate 3 lernt ihr Lae'zel direkt zu Spielbeginn auf dem Nautiloid-Schiff kennen und ebenso schnell trennen sich wieder eure Wege. Wo ihr Lae'zel nach dem Tutorial wiederfinden und befreien könnt, zeigen wir euch hier.

Baldur’s Gate 3: Lae'zel finden

Nachdem ihr das Tutorial von Baldur’s Gate 3 abgeschlossen habt und euch am verwüsteten Strand befindet, müsst ihr die Gegend etwas erkunden. Vom verschlossenen Tor aus geht ihr dafür links nach oben in den dunklen Bereich. Von dort aus nehmt ihr die erste Abzweigung nach rechts in Richtung Norden und gelangt zu einem weiteren Abschnitt im Außenbereich. Ignoriert das violett leuchtende Portal und geht stattdessen geradeaus.

An diesem Ort findet ihr Lae'zel, die von den Tieflingen gefangen genommen wurde. (© Screenshot GIGA)

Dort findet ihr an einer Klippe stehend Damays und Nymessa. Und über ihnen hängt eine gefangene Lae'zel, die ihr aus dem Käfig befreien könnt – oder eben auch nicht.

Baldur’s Gate 3: Lae'zel befreien

Sobald ihr euch den drei Personen nähert, triggert ihr eine Sequenz. Lae'zel wird mit euch telepathisch ein Gespräch führen, ihr könnt dieses in Ruhe absolvieren, bevor ihr eine Aktion startet. Euch stehen vier verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, wie ihr mit der Situation verfahren wollt:

Weggehen: Da Lae'zel im Tutorial Schattenherz zurücklassen wollte, empfiehlt euch Schattenherz nun, mit ihr dasselbe zu tun. Wenn ihr weggeht, entschließt ihr euch, Lae'zel nicht zu retten.

Da Lae'zel im Tutorial Schattenherz zurücklassen wollte, empfiehlt euch Schattenherz nun, mit ihr dasselbe zu tun. Wenn ihr weggeht, entschließt ihr euch, Lae'zel nicht zu retten. Täuschen: Damays und Nymessa sind euch grundsätzlich friedlich gesinnt. Daher könnt ihr das Ganze auch ohne Kampf hinter euch bringen. Wählt die Option „Täuschen“ aus und würfelt beim Charismawurf mindestens eine Zehn, damit ihr erfolgreich seid. Fragt Damays zusätzlich nach der Explosion aus und er erzählt euch von ihrem Lager. Mit einem Fünfer-Wurf erfahrt ihr den Weg dorthin und könnt dort Heilung von Nettie in Anspruch nehmen. Schießt mit Hilfe von Fernwaffen oder Zaubern nun Lae'zels Käfig nach unten.

Damays und Nymessa sind euch grundsätzlich friedlich gesinnt. Daher könnt ihr das Ganze auch ohne Kampf hinter euch bringen. Wählt die Option „Täuschen“ aus und würfelt beim Charismawurf mindestens eine Zehn, damit ihr erfolgreich seid. Fragt Damays zusätzlich nach der Explosion aus und er erzählt euch von ihrem Lager. Mit einem Fünfer-Wurf erfahrt ihr den Weg dorthin und könnt dort Heilung von Nettie in Anspruch nehmen. Schießt mit Hilfe von Fernwaffen oder Zaubern nun Lae'zels Käfig nach unten. Überzeugen: Wählt ihr diese Variante aus, müsst ihr Damays und Nymessa mit einem Würfelwurf davon überzeugen, dass Lae'zel unbedingt getötet werden muss. Dabei lassen sie Lae'zel automatisch frei. Nun müsst ihr euch entscheiden, auf wessen Seite ihr kämpft. Ihr könnt euch für oder gegen Lae'zel entscheiden.

Wählt ihr diese Variante aus, müsst ihr Damays und Nymessa mit einem Würfelwurf davon überzeugen, dass Lae'zel unbedingt getötet werden muss. Dabei lassen sie Lae'zel automatisch frei. Nun müsst ihr euch entscheiden, auf wessen Seite ihr kämpft. Ihr könnt euch für oder gegen Lae'zel entscheiden. Die Tieflinge angreifen: Solltet ihr keine Lust auf ein Gespräch haben, könnt ihr auch einfach direkt Damays und Nymessa angreifen und töten. Zerschießt danach den Käfig von Lae'zel, damit sie sich euch anschließen kann.

Schießt den gelbmarkierten Teil weg, damit Lae'zel wieder Boden unter den Füßen hat. (© Screenshot GIGA)

Baldur’s Gate 3: Warum ist Lae'zel nicht im Käfig?

Wenn ihr Lae'zel nicht im oben genannten Ort vorfindet, kann das mehrere Gründe haben. Leider haben diese alle ein negatives Ende:

Im Tutorial kann es sein, dass Lae'zel im Kampf stirbt. Wenn ihr sie nicht wiederbelebt , bevor das Tutorial vorbei ist, wird sie tot am Strand angespült.

, bevor das Tutorial vorbei ist, wird sie tot am Strand angespült. Ihr habt den Lagerplatz der Tieflinge bereits aufgesucht, ohne Lae'zel davor gefunden zu haben. In diesem Fall befreit sie sich selbst, stirbt allerdings im Laufe der Geschichte und ihr findet lediglich ihre Leiche einige Zeit später.

