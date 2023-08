In Baldur’s Gate 3 könnt ihr bislang fünf Begleiter finden, die sich euch prinzipiell allesamt nur optional anschließen müssen. Welche Helden ihr mit auf eure Reise nehmen könnt und vor allem, wo ihr sie findet, erfahrt ihr hier.

Bereits im Tutorial trefft ihr mit Lae'zel auf eine zukünftige Begleiterin, die erst gar nicht versucht einen freundlichen Umgang mit eurem Charakter zu finden. Anwerben könnt ihr sie jedoch erst nach der Einleitung, ebenso wie alle anderen Begleiter. Dabei sei gesagt: Jeder der fünf Gefährten kann bereits innerhalb der ersten Spielstunden in eure Gruppe aufgenommen werden. Auch eine Romanze ist mit jedem eurer Begleiter möglich.

Schattenherz

Schattenherz ist eine hervorragende Heilerin und steht euch im Kampf mit Überstützungszaubern bei. (© Screenshot GIGA)

Stärke: 14

14 Geschicklichkeit: 9

9 Konstitution : 13

: 13 Intelligenz : 10

: 10 Weisheit : 16

: 16 Charisma: 14

Volk: Halbhochelf

Klasse: Kleriker, Domäne der List

Die erste potentielle Begleiterin, auf die ihr stoßen und sofort anwerben könnt, ist Schattenherz. Folgt hierzu am Startpunkt nach dem Tutorial einfach der Küste Richtung Nordosten, bis ihr zu einem großen Tor gelangt, welches von blutüberströmten Leichen umgeben ist. Hier steht sie und versucht, ins Innere der Ruine zu gelangen.

Gale

Gale verfügt über eine Palette an mächtigen Zaubersprüchen. (© Screenshot GIGA)

Stärke: 9

9 Geschicklichkeit: 14

14 Konstitution: 15

15 Intelligenz: 16

16 Weisheit: 11

11 Charisma: 13

Volk: Mensch

Klasse: Magier, Schule der Hervorrufung

Gale ist ein Magier mit einzigartigen Fähigkeiten, der euch in der Nähe des Wegpunkts "Klippen am Straßenrand" gegenübertritt. Bevor ihr auf ihn trefft, müsst ihr einen Kampf bestehen, bei dem euch Schattenherz bereits Gesellschaft leisten kann.

Lae'zel

Lae'zel kann im Nahkampf enormen Schaden anrichten (© Screenshot GIGA)

Stärke: 17

17 Geschicklichkeit: 13

13 Konstitution: 14

14 Intelligenz: 11

11 Weisheit: 12

12 Charisma: 8

Volk: Githyanki

Klasse: Kämpfer

Lae'zel befindet sich nordöstlich des Wegpunkts "Klippen am Straßenrand" und wird dort in einem Käfig gefangen gehalten. Ihr könnt versuchen, die Fallensteller zu überzeugen, sie freizulassen oder ihr schwingt euer Schwert, um Lae'zel zu befreien. Was auch passiert, ihr könnt sie in einem anschließenden Gespräch in eurer Gruppe aufnehmen.

Astarion

Astarion ist hinterlistung und lässt seine Feinde bluten. (© Screenshot GIGA)

Stärke: 12

12 Geschicklichkeit: 17

17 Konstitution: 13

13 Intelligenz: 9

9 Weisheit: 14

14 Charisma: 10

Volk: Hochelf

Klasse: Schurke

Astarion begegnet ihr südwestlich des Wegpunkts "Klippen am Straßenrand" (beziehungsweise am gegenüberliegenden Pfad Richtung Südwesten), wo er versucht, euch in einen Hinterhalt zu locken. Auch wenn der erste Eindruck sicherlich nicht der Beste ist, könnt ihr den Schurken schließlich mit euch nehmen. Immerhin verbindet euch etwas.

Wyll

Wyll sieht zwar nicht aus wie ein Hexenmeister, aber seine Fähigkeiten stellen es unter Beweis. (© Screenshot GIGA)

Stärke : 9

: 9 Geschicklichkeit : 13

: 13 Konstitution : 15

: 15 Intelligenz : 14

: 14 Weisheit : 11

: 11 Charisma: 16

Volk: Mensch

Klasse: Hexenmeister

Wyll befindet sich in der Senke des Druidenhains, wo er ein Tieflings-Kind im Kampf zu unterrichten versucht. Ihr könnt ihn direkt ansprechen und in eurer Gruppe aufnehmen. Aber Vorsicht: Wyll ist Teil des Kampfes vor dem Eingang des Druidenhains (gegen die Goblins). Wollt ihr den Begleiter nicht verpassen, muss er dieses Gefecht heil überstehen. Sollte er fallen, könnt ihr ihn nicht wiederbeleben.

