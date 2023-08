Einer eurer ersten Gefährten in Baldur’s Gate kann Schattenherz sein – vorausgesetzt ihr findet und rettet sie. Wo Schattenherz ist und was ihr für die Rettung braucht, zeigen wir euch hier.

Baldur’s Gate 3: Wo findet ihr Schattenherz?

Direkt zu Beginn von Baldur’s Gate 3, wenn sich euer Charakter befreit hat, trefft ihr in den Illithiden auf Lae’zel. Nachdem ihr über die roten Ranken nach oben geklettert seid, folgt ein langer Tunnel, welcher euch zu einer runden Plattform führt. Dort liegt in der Mitte des Raumes ein geopferter Kultist. Nun sperrt die Ohren auf, denn ihr werdet umgehend folgende Sätze hören: „Get me out! (Helft mir raus!)“ und „I need help! (Ich brauche Hilfe!)“.

Geht in diesem Bereich nach rechts und ihr findet Schattenherz in einer Kapsel. Da Schattenherz ein Origin-Charakter ist, geht dies natürlich nur, wenn ihr Schattenherz nicht zu Beginn des Spiels als Charakter ausgewählt habt. Allein um den Friedenswillen empfehlen wir euch, Schattenherz zu retten. Ansonsten wird sie euch das noch eine Zeitlang übelnehmen.

In dieser Kapsel könnt ihr Schattenherz finden. (© Screenshot GIGA)

Baldur’s Gate 3: Schattenherz mit Magie befreien

Am einfachsten könnt ihr die Kapsel öffnen, wenn euer Charakter Zugang als Hexenmeister zu arkaner Magie besitzt. Denn mit einem Intelligenzwurf eures Würfels könnt ihr herausfinden, was für eine Magie Schattenherz einsperrt. Da ihr nur eine Sieben würfeln müsst, ist der Wurf mit etwas Glück locker möglich. Ihr verfolgt die Magie zur Konsole zurück, welche sich rechts neben der Kapsel befindet.

Betrachtet die Konsole mit Hilfe eurer arkanen Magie genauer, um zu würfeln. Eure Gesamtzahl muss mindestens zehn Punkte hoch sein. Danach könnt ihr die Hand auflegen und die Konsole mit eurer Weisheit öffnen. Dieser Würfelwurf muss lediglich zwei betragen. Die Kapsel öffnet sich danach automatisch und ihr könnt mit Schattenherz reden.

Baldur’s Gate 3: Schattenherz ohne Magie befreien

Wenn ihr der arkanen Künste nicht mächtig oder beim Würfeln gescheitert seid, braucht ihr eine Runenplatte, um die Konsole erfolgreich zu aktivieren. Leider ist diese nicht im selben Bereich wie Schattenherz, daher geht in Richtung Osten in den nächsten Raum. Dort findet ihr einige Sklaven in der Mitte des Raumes. Geht ans Ende des Raumes und durchsucht die tote Sklavin, denn sie hat die gesuchte Runentafel bei sich.

Nun müsst ihr mit der Runentafel zur Konsole und sie dort platzieren. Legt die Hand auf die Konsole und wie in der oberen Variante braucht ihr nur zwei Punkte für den Weisheitswurf. Schattenherz wird befreit und ihr könnt entscheiden, ob sie eure Gefährtin werden soll oder nicht.

Die Konsole kann mit arkaner Magie oder einer Runentafel benutzt werden. (© Screenshot GIGA)

