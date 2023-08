Microsoft baut Windows 11 um: Das kommt auf Nutzer zu

Microsoft bastelt an einer neuen Startseite für die Einstellungen von Windows 11. Hier sollen künftig individualisierte Elemente zu sehen sein, um Schnellzugriffe zu ermöglichen. Auch ist mit einer neuen Backup-App und mehr dynamischen Farben zu rechnen.

Windows 11: Neue Einstellungen-Startseite kommt

Microsoft treibt die Entwicklung einer neuen Startseite für die Einstellungen von Windows 11 voran. In einem kürzlich veröffentlichten Beta-Update ist sie schon aufgetaucht. Der wichtigste Unterschied liegt in der Personalisierung. Für den jeweiligen Nutzer wichtige Einstellungen werden an einem Ort gesammelt. Auch die Ansicht selbst hat sich verändert, denn Microsoft wird voneinander getrennte Karten einführen.

So sieht die neue Startseite der Einstellungen bei Windows 11 aus:

Personalisiert und mit Karten: Die neue Einstellungen-Startseite. (Bildquelle: Microsoft

Interessanterweise nutzt Microsoft diese neue Startseite auch, um einige der eigenen Services zu bewerben. Ein Abschnitt zeigt den verbleibenden Cloud-Speicherplatz bei OneDrive an. Des Weiteren werden zwei Karten angezeigt, die den Abostatus für Microsoft 365 und Xbox anzeigen (Quelle: Microsoft).

Microsoft arbeitet darüber hinaus an einer neuen Backup-App. Erstmalig im Mai vorgestellt, ermöglicht es die App, Einstellungen auf einem neuen Gerät wiederherzustellen. Neben der automatischen Übertragung von bestehenden Einstellungen auf einen neuen PC werden auch angeheftete Apps auf dem Desktop, Startmenü und der Taskleiste als Verknüpfungen übertragen. Eine automatische Installation ist anscheinend aber nicht vorgesehen.

Tipps und Tricks rund um Windows 11 im Video:

Windows 11: Dynamic Lighting erweitert

Zu guter Letzt erhält auch die Dynamic-Lighting-Funktion von Microsoft ein kleines Update. Darüber wird es möglich sein, die Windows-Akzentfarbe mit Peripheriegeräten abzustimmen sowie individuelle Farben für Geräte festzulegen. Wann das Update für alle Nutzer von Windows 11 verteilt wird, hat Microsoft noch nicht verraten.

