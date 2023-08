Nur 5,99 Euro: AC-Favorit zum Knallerpreis – Xbox-Spieler langen zu

Spieler der Xbox Series X|S und Xbox One erwartet aktuell ein echtes Schnäppchen im Xbox-Store. Einer der beliebtesten Assassin’s-Creed-Teile ist nämlich mit einem fetten Reduzierungs-Schild versehen. Da fackeln die Konsolen-Spieler nicht lange und schlagen so fleißig zu, dass sie ihn sogar kurzerhand in die Charts der Plattform katapultieren.

Attraktive Rabatte und Neuerscheinungen spülen die Verkaufscharts immer wieder durch – so auch im Konsolenbereich des Xbox-Stores. Besonders Fans von Assassin’s Creed können gerade von starken Reduzierungen profitieren.

Assassin’s Creed 4: Black Flag zum Spitzenpreis

Ubisoft lockt immer wieder mit starken Rabattierungen und Spar-Aktionen für ihre beliebte Meuchel-Reihe. Im Xbox-Store greifen die Konsolen-Spieler gerade am liebsten beim Piraten-Abenteuer Assassin’s Creed 4: Black Flag zu.

Das ansonsten 19,99 Euro teure Spiel ist momentan um 70 Prozent reduziert und kostet so nur noch schlappe 5,99 Euro – ein echter Schnapper!

Der Teil gilt unter Fans als echter Liebling, so hat das Abenteuer auf Metacritic einen respektablen User-Score von 8.0 eingefahren. Falls Assassin’s Creed: Black Flag bisher an euch vorbeigesegelt ist, habt ihr hier einen Gameplay-Trailer:

Xbox-Charts: AC segelt vor Minecraft und FIFA

Durch den starken Rabatt greifen die Spieler von Xbox Series X|S und Xbox One so fleißig zu, dass das Ubisoft-Abenteuer aktuell sogar den zweiten Platz unter den meistverkauften Spielen im Store einnimmt. (Quelle: Xbox)

Nur das kürzlich erschienene Stray kann sich vor AC 4: Black Flag platzieren. Mit der Silbermedaille in der Hand lässt Black Flag sogar beliebte Dauerbrenner wie Minecraft oder FIFA 23 hinter sich zurück.

Wenn ihr nun selbst zugreifen wollt, könnt ihr noch bis zum 28. August zuschlagen.

