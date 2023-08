Immortals of Aveum: Spielzeit und Kapitelübersicht

Einige Spieler fragen sich, wie viel Spielzeit Immortals of Aveum bietet. Im Folgenden verraten wir euch alles über den Umfang des magischen Ego-Shooters und listen euch zudem alle Kapitel auf.

Immortals of Aveum Facts

Wie viel Spielzeit hat Immortals of Aveum?

Die Spielzeit von Immortals of Aveum hängt von mehreren Faktoren ab. Als erstes kommt es drauf an, welchen der drei Schwierigkeitsgrade ihr wählt: Lehrling, Magnus oder Unsterblich. Je schwerer der Grad, desto länger könntet ihr mit der Hauptstory beschäftigt sein.

Wenn ihr nur die Geschichte des Spiels abschließen wollt, beläuft sich die Spielzeit auf ungefähr 12 bis 15 Stunden. Wenn ihr übrigens alle Trophäen freischalten möchtet, müsst ihr Immortals of Aveum auf dem Schwierigkeitsgrad „Unsterblich“ abschließen.

Nachdem ihr die Story beendet habt, könnt ihr aber noch fehlende goldene Truhen öffnen und verpasste Nebeltore abschließen. Zudem könnt ihr die speziellen Gegner „Die Sechs“ bezwingen, von ihnen erhaltet ihr den besten Loot. Ihr findet sie in speziellen Nebeltoren. Wenn ihr also die 100 % erreichen wollt, könnt ihr mit einer Spielzeit von ungefähr 25 Stunden rechnen.

Die Story stellt Jak in den Mittelpunkt, der auf den Straßen von Seren in Aveum machtlos aufgewachsen ist und durch einen tragischen Vorfall zur zentralen Figur im Ewigen Krieg wird. Der folgende Trailer gewährt euch einen Einblick in die Gameplay-Mechaniken des magischen Ego-Shooters:

Immortals of Aveum: Gameplay-Trailer

Kapitelübersicht von Immortals of Aveum

Insgesamt gibt es in Immortals of Aveum 18 Kapitel und den Epilog:

Straßenkinder Magnus Yltheum Der Weg zum Palathon Die Unsterblichen Die Hand Sandrakks Nocea Exil Magiefresser Kaldera Das Mal, das verbindet Koloss Kollateralschaden Untergang Besatzer Klingenfeste Das Reich der Nebel Mala-Dar Epilog

Nachdem ihr alle 18 Kapitel der Hauptgeschichte abgeschlossen habt, könnt ihr euch noch nicht gemeisterten Herausforderungen stellen und weitere Ausrüstungen, wie beispielsweise Totems oder Sigille, freischalten.

