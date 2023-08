Armored Core 6: Sea Spider besiegen – Setup und Bossguide

Die Sea Spider ist der einzige Boss, der zwischen euch und dem Abschluss von Kapitel 2 in Armored Core 6: Fires of Rubicon steht. Wie ihr ihren Attacken entkommt und mit welchem Setup ihr sie besiegen könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Setup für die Sea Spider in Armored Core 6: Fires of Rubicon

Um die Sea Spider effektiv zu vernichten, solltet ihr sie konstant unter Beschuss halten. Energiewaffen und Raketenwerfer mit kurzer Nachladezeit sind hierfür perfekt geeignet. Ihr könnt auch auf Nahkampfwaffen zurückgreifen, um bei gebrochener Haltung starken Schaden anzurichten.

Mit diesem Setup haben wir die Sea Spider zerquetscht:

Linke Hand: Laserpistole VP-66LH

Laserpistole VP-66LH Rechte Hand: Plasmagewehr Vvc-760PR

Plasmagewehr Vvc-760PR Rechte Schulter: Raketenwerfer BML-G2/P05MLT-10

Raketenwerfer BML-G2/P05MLT-10 Linke Schulter: Plasmaraketenwerfer Vvc-70VPM

Plasmaraketenwerfer Vvc-70VPM Kopf: HD-012 Melander C3

HD-012 Melander C3 Kern: BD-012 Melander C3

BD-012 Melander C3 Arme: AR-012 Melander C3

AR-012 Melander C3 Beine: zweibeinig LG-012 Melander C3

zweibeinig LG-012 Melander C3 Booster: Alula/21E

Alula/21E FLS: FLS-G2/P10SLT

FLS-G2/P10SLT Generator: DF-GN-06 MING-TANG

Mit dieser Ausrüstung haben wir die Sea Spider in ihre Schranken gewiesen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wie besiegt ihr die Sea Spider?

Im Video seht ihr unseren Kampf gegen die Sea Spider:

Um Sea Spider so viel Schaden wie möglich zuzufügen, solltet ihr euch nicht zurückhalten. Feuert eure Waffen und Raketen bei jeder Gelegenheit ab. Umkreist den Boss auf mittlerer Distanz, bleibt ständig in Bewegung und und nutzt Schübe und Schnelles Drehen, um die Richtung zu wechseln. Damit könnt ihr den meisten Angriffen entgehen.

Bei 40% Leben beginnt Phase 2, in der Sea Spider sich in die Luft erhebt. Ab jetzt solltet ihr ebenfalls darauf achten, möglichst viel Zeit in der Luft zu verbringen und dem Boss möglichst nahe zu kommen. Behaltet dabei immer eure Energie im Auge, um rechtzeitig auf Angriffe reagieren zu können.

Sea Spider verwendet die folgenden Angriffe:

Lasersalve: Sea Spider feuert mehrere Schüsse aus ihrer Laserpistole ab. Wenn ihr in Bewegung bleibt und sie weiter umkreist, entgeht ihr diesen Schüssen.

Sea Spider feuert mehrere Schüsse aus ihrer Laserpistole ab. Wenn ihr in Bewegung bleibt und sie weiter umkreist, entgeht ihr diesen Schüssen. Beinklinge: Sea Spider bewegt sich auf euch zu und rammt ihre Vorderbeine in den Boden. Bewegt euch auf sie zu und nutzt einen Schub in ihre Richtung, sobald die Beine nach unten schlagen.

Sea Spider bewegt sich auf euch zu und rammt ihre Vorderbeine in den Boden. Bewegt euch auf sie zu und nutzt einen Schub in ihre Richtung, sobald die Beine nach unten schlagen. Laserkanone: Sea Spider hält ihre Laserkanone auf euch gerichtet, lädt sie auf und feuert bis zu vier Schüsse ab. Weicht zur Seite aus, sobald ihr den roten Warnindikator entdeckt.

Sea Spider hält ihre Laserkanone auf euch gerichtet, lädt sie auf und feuert bis zu vier Schüsse ab. Weicht zur Seite aus, sobald ihr den roten Warnindikator entdeckt. Laserstrahl (vertikal): Sea Spider lädt die Laserkanone auf und richtet sie auf den Boden. Dann feuert sie einen Strahl in einer geraden Linie auf euch zu. Weicht zur Seite aus.

Sea Spider lädt die Laserkanone auf und richtet sie auf den Boden. Dann feuert sie einen Strahl in einer geraden Linie auf euch zu. Weicht zur Seite aus. Laserstrahl (horizontal): Sea Spider richtet die Laserkanone zur Seite und lädt einen horizontalen Angriff auf. Bewegt euch auf sie zu, damit der Angriff über euch hinwegfegt.

Sea Spider richtet die Laserkanone zur Seite und lädt einen horizontalen Angriff auf. Bewegt euch auf sie zu, damit der Angriff über euch hinwegfegt. Rotationsangriff: In Phase 2 beginnt Sea Spider sich zu drehen und auf euch zuzustürmen. Überspringt diesen Angriff und schwebt auf und ab, um Folgeangriffen zu entgehen.

In Phase 2 beginnt Sea Spider sich zu drehen und auf euch zuzustürmen. Überspringt diesen Angriff und schwebt auf und ab, um Folgeangriffen zu entgehen. Laserbombe: Sea Spider feuert einen Laser auf den Boden, der eine Explosion erzeugt. Weicht dem Laser aus und hebt ab, um der Explosion zu entgehen.

In Phase 2 sind viele der Angriffe leicht zu vermeiden, wenn ihr in Bewegung bleibt und zur Seite ausweicht. Wenn ihr schwebt, müsst ihr euch um große Treffer wenig Sorgen machen.

