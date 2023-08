Immortals of Aveum: Alle Trophäen & Erfolge - Leitfaden & Roadmap für 100 %

Der Im magischen Ego-Shooter Immortals of Aveum könnt ihr natürlich auch Achievements freischalten. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr alle Trophäen bekommt und die 100 % erreicht.

Immortals of Aveum

Insgesamt könnt ihr in Immortals of Aveum 48 Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 18x Silber, 28x Bronze) beziehungsweise 47 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Wichtiger Hinweis: Der Leitfaden befindet sich noch im Aufbau. Wir werden nach und nach weitere Guides für die Achievements hinzufügen.

Schritt 1: Beendet die Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad „Unterblicher“ und achtet darauf, dass ihr die 3 verpassbaren Trophäen „Die feine Gesellschaft“ „Schräger Vogel“ und „Rückkehrer“ freischaltet.

Beendet die Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad „Unterblicher“ und achtet darauf, dass ihr die 3 verpassbaren Trophäen „Die feine Gesellschaft“ „Schräger Vogel“ und „Rückkehrer“ freischaltet. Schritt 2: Setzt den Schwierigkeitsgrad herunter und holt euch die noch übrig gebliebenden goldenen Truhen und Nebeltore.

Setzt den Schwierigkeitsgrad herunter und holt euch die noch übrig gebliebenden goldenen Truhen und Nebeltore. Schritt 3: Schaltet alle Skills in den jeweiligen Talentbäumen frei (dazu unten mehr).

Magnus des Elite-Ordens

Freischaltbedingung: Erhalte alle anderen Trophäen

Erhalte alle anderen Trophäen Trophäe: Platin

Platin Gamerscore: -

Beschenkter

Freischaltbedingung: „Straßenkinder“ abgeschlossen

„Straßenkinder“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Schlachtfelder haben Erinnerungen

Freischaltbedingung: „Magnus“ abgeschlossen

„Magnus“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Ich werd mich bemühen

Freischaltbedingung: „Yltheum“ abgeschlossen

„Yltheum“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Keine weiteren Namen

Freischaltbedingung: „Die Unsterblichen“ abgeschlossen

„Die Unsterblichen“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Eingeweihter

Freischaltbedingung: „Die Hand Sandrakks“ abgeschlossen

„Die Hand Sandrakks“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Thrada-Kul

Freischaltbedingung: „Nocea“ abgeschlossen

„Nocea“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Schwerkraftmäßig überforderte Felsbrocken

Freischaltbedingung: „Exil“ abgeschlossen

„Exil“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Alle wichtigen Nährstoffe

Freischaltbedingung: „Magiefresser“ abgeschlossen

„Magiefresser“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

... könnten Bettler reiten

Freischaltbedingung: „Kaldera“ abgeschlossen

„Kaldera“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Kontrolle ist eine Illusion

Freischaltbedingung: „Das Mal, das verbindet“ abgeschlossen

„Das Mal, das verbindet“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Das Zeug zum Retter

Freischaltbedingung: „Koloss“ abgeschlossen

„Koloss“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Bereitschaft, zu sündigen

Freischaltbedingung: „Untergang“ abgeschlossen

„Untergang“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Das heimische Nest

Freischaltbedingung: „Besatzer“ abgeschlossen

„Besatzer“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Geas Aristeya

Freischaltbedingung: „Klingenfeste“ abgeschlossen

„Klingenfeste“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Ein perfekter Kreislauf

Freischaltbedingung: „Das Reich der Nebel“ abgeschlossen

„Das Reich der Nebel“ abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Rekrut

Freischaltbedingung: Spiel auf Schwierigkeitsstufe „Lehrling“ abgeschlossen

Spiel auf Schwierigkeitsstufe „Lehrling“ abgeschlossen Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 40 G

Siehe „Großmagnus“.

Armee des Lichts

Freischaltbedingung: Spiel auf Schwierigkeitsstufe „Magnus“ abgeschlossen

Spiel auf Schwierigkeitsstufe „Magnus“ abgeschlossen Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 60 G

Siehe „Großmagnus“.

Großmagnus

Freischaltbedingung: Spiel auf Schwierigkeitsstufe „Unsterblicher“ abgeschlossen

Spiel auf Schwierigkeitsstufe „Unsterblicher“ abgeschlossen Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 80 G

Schließt die Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad „Unsterblicher“. Daraufhin erhaltet ihr automatisch die Trophäen „Rekrut“, „Armee des Lichts“ und „Großmagnus“.

Die feine Gesellschaft

Freischaltbedingung: Mit jedem auf der Party gesprochen

Mit jedem auf der Party gesprochen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Das Achievement ist verpassbar! In Kapitel 5 „Die Unsterblichen“ kommt es zu einer Party, in der ihr ebenfalls eine Rede haltet. Nach der Rede müsst ihr mit insgesamt 7 Leuten sprechen. Zu diesem Zeitpunkt habt ihr das Missionsziel „Ruhe dich in deinem Quartier aus“. Zusätzlich habt ihr das optionale Missionsziel „Sprich mit deinen Verbündeten“. Alle 7 Personen stehe vor euch im Raum versammelt. Wenn ihr die Karte öffnet, seht ihr auch insgesamt 7 Symbole, die einer Sprechblase ähneln. Mit diesen Leuten müsst ihr reden, danach erhaltet ihr die Trophäe.

Familienangelegenheiten

Freischaltbedingung: Mit Silas Mede über jedes Thema gesprochen

Mit Silas Mede über jedes Thema gesprochen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 20 G

Nach Beendigung der Kampagne müsst ihr Silas finden und mit ihm über alle Themen sprechen. Er befindet sich im Inneren der Halle auf der unteren Ebene.

Diplomatie

Freischaltbedingung: Mit Botschafterin Damolie über jedes Thema gesprochen

Mit Botschafterin Damolie über jedes Thema gesprochen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 20 G

Nach Beendigung der Kampagne müsst ihr Damolie finden und mit ihr über alle Themen sprechen. Sie befindet sich im Inneren der Halle auf der oberen Ebene, gegenüber vom Portal. Die Trophäe ist derzeit verbuggt und schaltet sich nicht unbedingt frei.

Kleinbürgertum

Freischaltbedingung: Mit Magister Belming über jedes Thema gesprochen

Mit Magister Belming über jedes Thema gesprochen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 20 G

Nach Beendigung der Kampagne müsst ihr Belming finden und mit ihm über alle Themen sprechen. Er befindet sich draußen vor der Halle in der Mitte (etwas weiter hinten).

Hexenmörder

Freischaltbedingung: Mit Hauser über jedes Thema gesprochen

Mit Hauser über jedes Thema gesprochen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 20 G

Nach Beendigung der Kampagne müsst ihr Hauser finden und mit ihm über alle Themen sprechen. Er befindet sich im Inneren der Halle auf der unteren Ebene an einem Tisch. Die Trophäe ist derzeit verbuggt und schaltet sich nicht unbedingt frei.

Zeitlos

Freischaltbedingung: Mit Orphe über jedes Thema gesprochen

Mit Orphe über jedes Thema gesprochen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 20 G

Nach Beendigung der Kampagne müsst ihr Orphe finden und mit ihm über alle Themen sprechen. Er befindet sich außen rechts vor der Halle. Die Trophäe ist derzeit verbuggt und schaltet sich nicht unbedingt frei.

Gelehrter

Freischaltbedingung: 50 Kodex-Texte gesammelt

50 Kodex-Texte gesammelt Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Ihr könnt in der Spielwelt Kodex-Texte finden und einsammeln. Wenn ihr insgesamt 50 einsammelt, erhaltet ihr den Erfolg. Die freigeschalteten Kodex-Einträge, die ihr per Konversationen oder durch die Story freischaltet, zählen nicht dazu. Wenn ihr die Augen offen haltet und auf 100 % spielt, solltet ihr die Trophäe automatisch erhalten.

Waffennarr

Freischaltbedingung: Eine legendäre Sigille vollständig verbessert

Eine legendäre Sigille vollständig verbessert Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 15 G

Selbsterklärend, allerdings müsst ihr wissen, dass die Sigille „Zorn des Triarchen“ nicht dazu zählt. Levelt sie also nicht auf.

Ausstaffiert

Freischaltbedingung: Ein legendäres Totem vollständig verbessert

Ein legendäres Totem vollständig verbessert Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 15 G

Einfach ein legendäres Totem vollständig verbessern.

Fein gewandet

Freischaltbedingung: Eine legendäre Armschiene vollständig verbessert

Eine legendäre Armschiene vollständig verbessert Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 15 G

Auch selbsterklärend. Verbessert eine legendäre Armschiene vollständig.

Blaues Arsenal

Freischaltbedingung: Drei legendäre blaue Sigillen erhalten

Drei legendäre blaue Sigillen erhalten Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Wenn ihr auf die 100 % geht, erhaltet ihr die Trophäe automatisch. Die Sigille „Zorn des Triarchen“ zählt übrigens nicht hinzu.

Rotes Arsenal

Freischaltbedingung: Drei legendäre rote Sigillen erhalten

Drei legendäre rote Sigillen erhalten Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Wenn ihr auf die 100 % geht, erhaltet ihr die Trophäe automatisch. Die Sigille „Zorn des Triarchen“ zählt übrigens nicht hinzu.

Grünes Arsenal

Freischaltbedingung: Drei legendäre grüne Sigillen erhalten

Drei legendäre grüne Sigillen erhalten Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Wenn ihr auf die 100 % geht, erhaltet ihr die Trophäe automatisch. Die Sigille „Zorn des Triarchen“ zählt übrigens nicht hinzu.

Himmelblaues Amulett

Freischaltbedingung: Ein legendäres blaues Totem erhalten

Ein legendäres blaues Totem erhalten Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Wenn ihr auf die 100 % geht, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Karmesinrotes Amulett

Freischaltbedingung: Ein legendäres rotes Totem erhalten

Ein legendäres rotes Totem erhalten Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Wenn ihr auf die 100 % geht, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Smaragdgrünes Amulett

Freischaltbedingung: Ein legendäres grünes Totem erhalten

Ein legendäres grünes Totem erhalten Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Wenn ihr auf die 100 % geht, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Angeworbener

Freischaltbedingung: 100 Feinde besiegt

100 Feinde besiegt Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Siehe „Veteran“.

Soldat

Freischaltbedingung: 100 Feinde besiegt

100 Feinde besiegt Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 20 G

Siehe „Veteran“.

Veteran

Freischaltbedingung: 1.300 Feinde besiegt

1.300 Feinde besiegt Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 40 G

Wenn ihr auf die 100 % geht, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Ultramarin-Meisterschaft

Freischaltbedingung: Alle Talente im Zweig für Blaue Magie freigeschaltet

Alle Talente im Zweig für Blaue Magie freigeschaltet Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Um alle Talente für die Blaue Magie erweben zu können, müsst ihr auch Skills in der Grünen und Roten Magie freischalten. Schaltet erst alle euch möglichen Skills im Blauen Talentbaum frei, danach schaltet ihr so viele Fähigkeiten in der Roten und Grünen Magie frei, wie ihr für die restlichen Blauen-Skills benötigt. Schaltet im Grünen und Roten Talentbaum nur Talente frei, die einen Fähigkeitspunkt kosten. Danach könnt ihr den Skilltree zurücksetzen und das Vorgehen für die anderen beiden Magie-Talentbäume wiederholen.

Karmesin-Meisterschaft

Freischaltbedingung: Alle Talente im Zweig für Rote Magie freigeschaltet

Alle Talente im Zweig für Rote Magie freigeschaltet Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Siehe „Ultramarin-Meisterschaft“ und vollzieht das Prozedere im Talentbaum der Roten Magie.

Malachit-Meisterschaft

Freischaltbedingung: Alle Talente im Zweig für Grüne Magie freigeschaltet

Alle Talente im Zweig für Grüne Magie freigeschaltet Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Siehe „Ultramarin-Meisterschaft“ und vollzieht das Prozedere im Talentbaum der Grünen Magie.

Nebeltor-Entdecker

Freischaltbedingung: 10 Nebeltore abgeschlossen

10 Nebeltore abgeschlossen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 20 G

Siehe „Nebeltor-Archivar“.

Nebeltor-Archivar

Freischaltbedingung: Alle Nebeltore abgeschlossen

Alle Nebeltore abgeschlossen Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 40 G

Für alle Nebeltore legen wir euch noch einen separaten Guide an.

Speerspitze

Freischaltbedingung: Jeden der „Sechs“ besiegt

Jeden der „Sechs“ besiegt Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 40 G

Für „Die Sechs“ legen wir euch noch einen separaten Guide an.

Schatzjäger

Freischaltbedingung: Alle goldenen Truhen in der Hauptgeschichte geöffnet

Alle goldenen Truhen in der Hauptgeschichte geöffnet Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 40 G

Für alle goldenen Truhen legen wir euch noch einen separaten Guide an.

Schräger Vogel

Freischaltbedingung: Den Vogel im Palathon gefunden

Den Vogel im Palathon gefunden Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Die Trophäe ist verpassbar, allerdings haben wir den Vogel auch nicht gefunden. Wir versuchen die Info schnellstmöglich nachzuliefern. Am besten ladet ihr euren Speicherstand nach dem 5. Kapitel in eure Cloud oder macht ein Backup auf eurem USB-Stick, damit ihr das ganze Spiel nicht wieder von vorne beginnen müsst.

Rückkehrer

Freischaltbedingung: Auf der Suche nach Thaddeus von Kalthus ins Palathon zurückgekehrt

Auf der Suche nach Thaddeus von Kalthus ins Palathon zurückgekehrt Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Das Achievement ist verpassbar. Während der 9. Hauptmission „Magiefresser“ werdet ihr Kalthus erreichen. Wenn ihr dort seid, müsst ihr einfach das Portal benutzen und nach Palathon zurückreisen. YouTuber Backseat Guides zeigt euch die Vorgehensweise:

Guter Junge

Freischaltbedingung: Veki gestreichelt

Veki gestreichelt Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Veki könnt ihr nach der Kampagne im Inneren der großen Halle streicheln. YouTuber Backseat Guides zeigt euch den Fundort: