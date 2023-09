Zauberformel für Steam: Das haben die Topseller alle gemeinsam

„HD Tycoon Manager Remastered“ klingt vielleicht nicht nach dem nächsten Steam-Bestseller, wäre aber statistisch auf Valves Plattform ganz vorne mit dabei. Das haben die Autoren des „The GameDiscoverCo“-Newsletters herausgefunden, als sie Steam nach den erfolgreichsten Wörtern in Spiele-Titeln durchsucht haben.

Steam Facts

Zauberformel für Steam: Diese Wörter sorgen für Umsatz

Der „The GameDiscoverCo“-Newsletter beschäftigt sich viel damit, wie Spieler eigentlich auf Games aufmerksam werden und mit ihrem Kaufverhalten. Das bedeutet es geht um Zahlen, beziehungsweise Statistiken, die allerdings alles anderen als trocken und langweilig sind. Tatsächlich sind sie sogar ziemlich unterhaltsam. In einem der neusten Beiträge steckt eine Art Zauberformel für Steam. (Quelle: „The GameDiscoverCo“-Newsletter).

In dem Artikel geht es darum, welche Wörter am häufigsten in den Titeln erfolgreicher Steam-Spiele zu finden sind. Oder andersherum: Wie muss ein Spiel heißen, damit es auf Steam richtig Kohle macht? Okay, ganz so einfach ist es nicht, denn zu einem erfolgreichen Spiel gehört ein bisschen mehr als die richtigen Wörter im Namen. Doch die Ergebnisse sind so aufschlussreich wie überraschend.

„The GameDiscoverCo“-Newsletter durchsuchte Steam nach den Wörtern, die bisher im Median den höchsten Bruttoumsatz auf Steam einfahren konnten. Die Wörter mussten dafür in mindestens 100 Spielen vorkommen. Daraus entstand eine Liste mit über 200 Worten und diese Grafik mit den Top 20:

Die Balken zeigen die Anzahl der Spiele mit dem jeweiligen Wort im Titel und die Kurve zeigt den Median des Bruttoumsatzes. (Bildquelle: „The GameDiscoverCo“-Newsletter)

Überraschende Ergebnisse bei Steams Bestsellern

Überraschenderweise gehen die Plätze 1 und 3 an die Wörter „HD“ und „Remastered“, außerdem finden sich in den Top 20 noch „Pro“ und „Gold“. Neuauflagen von bereits existierenden Spielen funktionieren also besonders gut. Ein weiterer „Garant“ für viel Umsatz sind „Manager“ und „Tycoon“, demnach eher strategische Spiele.

Ebenfalls auffällig ist, dass gerade einmal die ersten sechs Plätze einen Bruttoumsatz von über 10.000 US-Dollar erreichen. Das liegt zum einen an der großen Anzahl an Spielen, die auf Steam erscheinen. Die meisten verkaufen sich nicht sonderlich oft. Ein weiterer Grund ist die Wahl des Medians, anstatt eines Durchschnittswertes für den Bruttoumsatz. Der Median-Wert ist weniger anfällig für starke Ausreißer nach oben wie unten.

Falls ihr also demnächst auf Steam über ein Spiel mit dem Namen „HD Tycoon Manager Remastered“stolpert, hat jemand versucht, sich genau diese Zauberformel zunutze zu machen. Über die Qualität des Spiels sagt das natürlich nichts aus.