Gehyptes Steam-Spiel baut Survival-Modus ein – Fans sind aus dem Häuschen

Eine Steam-Sensation aus dem Jahr 2022 meldet sich zurück mit einem Survival-Modus, der sich sehr stark an Don't Starve orientieren soll. Dafür sollen die zwei Franchises sogar zusammenarbeiten – und die Fans lieben es.

Steam Facts

Cult of the Lamb meldet sich mit Survival-Teaser zurück

Falls ihr je das Verlangen verspürt habt, einen grausamen Kult aus seltsamen Tierwesen zu führen, so habt ihr ganz sicher Cult of the Lamb gespielt – oder ihr solltet es spielen. Tatsächlich ist jetzt ein wunderbarer Zeitpunkt, als Neuling in den Steam-Klassiker einzusteigen: In der verrückten Rogue-Lite-Kult-Sim könnt ihr eure eigene religiöse Gemeinschaft gründen, werdet angebetet, dürft absolut unmoralisch handeln und könnt sogar einen eurer Untertanen heiraten.

Cult of the Lamb ist seit Release 2022 ein Kritiker- sowie Spielerliebling, den auch jene unter euch ausprobieren sollten, die sonst mit Rogue-Likes nichts am Hut haben. In einem neuen Update tut sich Cult of the Lamb nun mit Don't Starve Together zusammen und integriert einen brandneuen Survival-Modus.

Schaut in den Teaser zum Crossover der beiden Franchises:

Cult of the Lamb x Don't Starve Together: Teaser

Update für Cult of the Lamb: Survival-Modus und Webber als Follower

Am 21. August ist das große Update zu Cult of the Lamb online gegangen und bringt unter anderem einen Survival-Modus sowie einen neuen Follower.

Als neuen Kultanhänger könnt ihr jetzt Webber aus Don't Starve: Reign of Giants erhalten, wenn ihr ein paar besondere Schritte ausführt, welche die Entwickler auf Steam erklären (Quelle: Steam-Seite von Cult of the Lamb).

Neben dem neuen Charakter sorgt aber besonders der neue Survival-Modus für Wirbel: Im Penitence Mode müsst ihr ganz besonders darauf achten, wie hungrig eure Anhänger sind und ob sie genug Schlaf bekommen. Falls ihr euch nicht gut genug um sie kümmert, wird ein Timer erscheinen – und jedes Mal, wenn er abläuft, verlieren eure Follower Leben. Außerdem könnte das auch für euch Game Over bedeuten, und zwar für immer.

Cult of the Lamb ist ursprünglich am 10. Juni 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und für die Nintendo Switch erschienen. Das neue Update ist seit dem 21. August 2023 live.