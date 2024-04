Steam: 10 kostenlose Spiele, um die ihr besser einen großen Bogen macht

© Steam 1 / 12

Es gibt wirklich gute Free2Play-Spiele da draußen – diese zehn Games zählen aber definitiv nicht dazu. Auf Steam tummelt sich so einiges an fragwürdigen Spielen, die Folgenden solltet ihr besser meiden.

Willkommen in Steams Free2Play-Hölle

Willkommen in der Free2Play-Hölle. Jeder Store für Videospiele hat diesen Ort zwischen Kuriositäten-Kabinett und Hinterhof-Klinik, bei der ihr euere Niere verkaufen könnt. Die Hürde, als Entwickler ein Spiel im Steam-Store anbieten zu dürfen, ist nicht besonders hoch. Wie diese 10 Beispiele zeigen, braucht es nicht mal funktionierendes Gameplay, damit ihr es im Store findet. Ein Name und irgendwas zum Runterladen sind völlig ausreichend.

In Steams Free2Play-Kategorie findet ihr Sexismus, Abzocke und billige Kopien. Am Ende stehen immer zwei Fragen: Wer entwickelt so was und viel wichtiger, wer bitte spielt so was?