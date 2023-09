Durch Netflix-Hit: Steam-Spieler schnappen sich jetzt passendes Action-Spiel

Die Live-Action-Serie von One Piece ist ein Riesen-Erfolg auf Netflix. Durch diesen Hit haben die PC-Spieler auf Steam jetzt wohl große Lust bekommen, selbst in die Rollen von Ruffy und Co. zu schlüpfen und schnappen sich daher einen beliebten Action-Titel der Plattform.

Der damalige Release der Netflix-Serie The Witcher konnte die Verkäufe des gleichnamigen Rollenspiels The Witcher 3 enorm ankurbeln und zu erneutem Erfolg verhelfen. Jetzt scheint sich ein ähnliches Phänomen bei der brandneuen One-Piece-Serie einzustellen.

Netflix-Erfolg kurbelt Steam-Verkäufe an

Der One-Piece-Anime hat eine lange Erfolgsgeschichte. Die seit 1999 laufende Serie hat eine Riesen-Fangemeinde und mit der neuen Live-Action-Adaption wird die Marke einem weiteren Publikum auf Netflix eröffnet. Und die Serie kommt an! Auf Rotten Tomatoes verdient sie sich eine Zuschauerwertung von 96 Prozent.

Jetzt haben PC-Spieler wohl Lust bekommen, selbst in die Rolle der beliebten Piratenbande zu schlüpfen. Denn auf Steam feiert das 2020 erschienene One Piece: Pirate Warriors 4 ein kleines Comeback. Die Spielerzahlen auf der Statistik-Seite SteamDB verraten einen erneuten Ansturm auf das beliebte Game. Auf Steam kann es eine herausragende Wertung mit 92 Prozent positiven Stimmen vorweisen.

Im Action-Game müsst ihr in gewohnter Warriors-Manier jede Menge Gegner wegschnetzeln und könnt sogar ganze Gebäude in Schutt und Asche legen – genau wie in der Anime-Serie.

Schaut euch hier den Trailer zu One Piece: Pirate Warriors 4 an:

Mega-Rabatt lockt PC-Spieler an

Neben dem Netflix-Hype, der die PC-Spieler ins drei Jahre alte Game spült, dürfte auch die aktuelle Rabatt-Aktion für den aufflammenden Erfolg verantwortlich sein. Denn ihr könnt das Spiel gerade für günstige 7,49 Euro ergattern – echtes Schnäppchen-Material. Der reduzierte Preis ist noch bis zum 14. September verfügbar, danach kostet das Spiel wieder reguläre 49,99 Euro.

Solltet ihr Rollenspiele und eine offene Welt bevorzugen, gibt es auch für das neueste One-Piece-Abenteuer ein Rabatt. One Piece Odyssey ist für 35,99 Euro statt der üblichen 59,99 Euro zu haben. Dieses kann von der Community ebenfalls eine sehr gute Bewertung abstauben.

Welche Serien euch neben One Piece als Kind geprägt haben, seht ihr hier:

