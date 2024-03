Switch-Knaller für Dino-Fans: Nintendo reduziert Survival-Spiel um 60 Prozent

Im eShop der Nintendo Switch finden Fans von Jurassic Park aktuell ein besonderes Schnäppchen. Das spannende Survival-Abenteuer Jurassic World Aftermath Collection ist momentan 60 Prozent günstiger zu haben.

Obwohl die Jurassic-Park-Reihe so beliebt ist, gibt es noch immer viel zu wenig Spiele, welche Dino-Fans ganz nah an die Urzeitechsen herankommen lassen. Im Nintendo-Switch-Store könnt ihr euch aktuell eines dieser seltenen Games mit einem satten Rabatt schnappen, denn Jurassic World Aftermath Collection kostet derzeit nur 11,99 Euro und bietet ein ziemlich spannendes Spielkonzept.

Nintendo Switch: Jurassic World Aftermath Collection massiv reduziert

In Jurassic World Aftermath Collection stürzt ihr auf der legendären Isla Nubar ab und müsst in dem verlassenen Vergnügungspark um euer Überleben bangen. Die Menschen sind zwar nicht mehr hier, doch die Dinosaurier streifen noch immer über das Gelände und ihr solltet Pteranodons, Velociraptoren und natürlich dem T-Rex unbedingt aus dem Weg gehen, um nicht auf dem Speiseplan zu landen. Erkundet eure Umgebung, löst Rätsel und versucht mit aller Macht, von der Insel zu entkommen.

Schaut euch hier den Trailer zu Jurassic World Aftermath Collection an:

Jurassic World Aftermath Collection: Nintendo Switch Launch Trailer

Jurassic World Aftermath Collection ist 2020 ursprünglich als VR-Spiel für die Oculus-Quest-Headsets erschienen. Der Port für die Nintendo Switch erblickte 2022 das Licht der Welt und fängt die Stimmung auch ohne Virtual Reality ein. Der Metacritic-Score von 62 ist zwar keinesfalls eine Top-Wertung, doch für Dino-Fans kann sich das Abenteuer dennoch lohnen (Quelle: Metacritic).

Im eShop der Nintendo Switch könnt ihr es euch noch bis zum 22. März 2024 für nur 11,99 Euro statt 29,99 Euro schnappen (im Nintendo-Switch-Store ansehen).

Switch-Bestseller: Große Namen in den Nintendo-Charts

Trotz des großen Rabatts fliegt Jurassic World Aftermath Collection momentan noch unter dem Radar vieler Switch-Besitzer hindurch – es reicht aktuell nicht für einen Platz in den Bestsellern. Stattdessen werden die Charts momentan von dem Koop-Hit Tools Up! angeführt, dicht gefolgt von Gear.Club Unlimited 2 und Among Us. Auch das kommende Highlight Princess Peach: Showtime schafft es als Vorbesteller bereits in die Top 10 (Quelle: Nintendo).

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 14 Geheimtipps für die Nintendo Switch:

