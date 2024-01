Mario vs DK: Neuer Trailer verrät Details zu lang erwartetem Switch-Remake

2004 erschien für den Gameboy Advance eine Variante von Mario vs. Donkey Kong, die sich vom Arcade-Klassiker leicht abhebt. Viele weitere Teile folgten dieser, hoben sich aber immer weiter vom Original ab. Nun erscheint ein Remake des ursprünglichen GBA-Klassikers für die Switch und ein neuer Trailer verrät interessante Details dazu.

Neue Features erwarten euch in diesem Remake

Nintendo preist in einem wirklich sehr langen Statement die ganzen Neuerungen des Spiels an. Unter anderem wird es über 130 Level geben, sowie einen Zweispielermodus und auch eine Möglichkeit, gegen euch selbst anzutreten, um eure eigenen Zeiten zu schlagen. Zudem könnte ihr euch noch zwei weitere Welten freispielen, welche zahlreiche Bonuslevel beinhalten. (Quelle: gematsu.com)

Wie im GBA-Klassiker wird es eure Aufgabe sein, Pauline zu retten. Diese war ursprünglich die Freundin von „Jump-Man“, aus dem Arcade-Spiel „Donkey Kong“. Dieser soll darüber hinaus auch nicht der Donkey Kong sein, den wir heute kennen, sondern Cranky Kong, der Großvater von Donkey Kong. Somit stellt sich die Frage, ob es sich hierbei noch immer um dieselbe Pauline handelt. Fans spekulieren schon lang, ob Pauline aufgrund ihrer Darstellung Marios Schwester oder Nichte sein könnte und ob die Pauline von damals die Mutter von Mario und Luigi ist.

Den neuen Trailer zum Remake von Mario vs. Donkey Kong seht ihr hier:

Mario vs. Donkey Kong – Die Entstehung einer Rivalität

Was einst al Arcade-Game begonnen hat, ist nun zu einer Reihe geworden, die sich manche Spieler nicht mehr wegdenken können. Jedoch hat das Franchise in den letzten Jahren den Fokus auf sogenannte „Mini-Marios“ gelegt und beinhaltet Mario selbst nicht mehr als Protagonisten. Somit entwickelte sich das Spiel von einem ursprünglichen Platformer zu einem Puzzle-Game, das allerdings alles andere als schlecht ankam.

Neben dem gibt es noch eine erweiterte Gameboy-Version des originalen Arcade-Spiels, welche 1994 herausgekommen ist. Dort flieht Donkey Kong nach den obligatorischen vier Leveln des originalen Arcade-Spiels mit Pauline und sucht verschiedene Welten auf. In einigen steht ihm auch sein Sohn, Donkey Kong Jr. zur Seite, welcher damals ebenfalls ein eigenes Arcade-Spiel besaß. Am 16. Februar 2024 könnt ihr euch zurück in die Vergangenheit teleportieren und den ersten Teil des modernen Mario vs. Donkey Kong noch einmal in neuer Grafik erleben.

