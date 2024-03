36 Euro sparen: Ubisoft-Abenteuer schon kurz nach Release auf der Xbox reduziert

Der Release liegt gerade einmal einen Monat zurück, doch Ubisofts Piraten-MMO Skull and Bones ist auf den Xbox-Konsolen in der Premium Edition bereits jetzt massiv im Preis reduziert. Erstkäufer dürften sich deswegen an den Kopf fassen.

Das Piraten-Abenteuer Skull and Bones ist nach vielen Jahren des Wartens am 13. Februar 2024 endlich zur Kaperfahrt ausgelaufen, doch nur etwas mehr als einen Monat später ist das MMO im Xbox-Store bereits mächtig reduziert. Wenn ihr euch die Premium Edition des Spiels kauft, könnt ihr satte 36 Euro sparen. Damit ist die Version, die einige DLC-Boni bereithält, aktuell sogar günstiger als die Standard Edition.

Skull and Bones: Schon kurz nach Release im Xbox-Store reduziert

In Skull and Bones könnt ihr als Freibeuter den Indischen Ozean erkunden und euch mit der Hilfe eurer Crew zum gefürchteten Piratenfürst aufschwingen. Ihr müsst euer Schiff nach und nach aufrüsten und könnt damit in Seeschlachten gegen andere Schiffe ebenso wie gegen verschiedene Meeresungeheuer schippern. Dabei habt ihr die Wahl, das Spiel allein oder mit bis zu zwei Freunden gemeinsam zu zocken.

Schaut euch hier den Trailer zu Skull and Bones an:

Skull and Bones: Launch-Trailer

Im Xbox-Store könnt ihr euch die Premium Edition des Piraten-MMOs aktuell für 73,69 Euro statt 109,99 Euro sichern und damit 36,30 Euro sparen. Das Angebot gilt noch bis zum 25. März 2024 (im Xbox-Store ansehen).

Im Vergleich zu der Standard Edition, die momentan 79,99 Euro kostet, beinhaltet die Premium Edition einige Extra-DLCs. Darunter die kosmetische Kollektion Die Ballade von Bloody Bones, die zwei Bonus-Missionen Die Ashen Corsair und Das Vermächtnis von Bloody Bones sowie ein digitales Artbook und einen Kaperbrief-Token, mit dem ihr einen Premium-Battlepass freischalten könnt.

Bei Amazon bekommt ihr die physische Standard Edition von Skull and Bones übrigens bereits für 49,99 Euro:

Skull and Bones - Standard Edition - [Xbox Series X] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.03.2024 12:17 Uhr

Ubisoft erleidet Schiffbruch mit Piraten-Abenteuer

Dass Skull and Bones bereits so kurz nach dem Release im Preis reduziert ist, hat einen guten Grund: Das Abenteuer konnte bislang leider nicht so recht überzeugen – auf Metacritic steht es derzeit bei einer mittelmäßigen Wertung von 63. Mit dem Rabatt hofft Ubisoft sicherlich, noch ein paar Spieler für das Multiplayer-Game zu begeistern. Ob diese Taktik aufgeht und Skull and Bones einen zweiten Wind bekommt, wird sich zeigen müssen (Quelle: Metacritic).

Auch in unserem Test blieb Skull and Bones hinter den Erwartungen zurück:

