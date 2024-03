Helldivers 2: Blaues Mysterium hält die Steam-Spieler in Atem

Blaue Laserstrahlen erleuchten die Koop-Schlachten in Helldivers 2 – doch woher sie kommen, weiß niemand. Mittlerweile haben die Spieler aber eine Theorie, was hinter dem Mysterium stecken könnte.

Helldivers 2 Facts

Mysteriöse Lichter in Helldivers 2 – aber woher kommen sie?

Im Online-Koop-Shooter Helldivers 2 ist die Hölle los. Doch das ist sie schon seit Release, immerhin kämpfen die tapferen Helden im Spiel in epischen Schlachten gegen alles, was auf den feindlichen Planeten herumkrabbelt. Also meistens käferartige Kreaturen und dergleichen. Jetzt jedoch werden die Spieler von seltsamen blauen Laserstrahlen heimgesucht. Es ist, als würde irgendjemand eine fremde Energiewaffe abfeuern – aber da ist niemand!

Anzeige

Blaue Lichter in Helldivers 2 – könnten das etwa Aliens sein?

Entwickler sagt, die Lichter seien nicht real

Die Spieler haben sich bereits an Entwickler Arrowhead Studios gewandt, welcher die blauen Lichter einfach verneint. CEO Johan Pilested hat auf X (vormals Twitter) erklärt, dass die Lichter einem ja nicht wehtun:

Blaue Laser sind nicht real, sie können euch nicht wehtun.

Anzeige

Natürlich haben die Fans schon so einige Theorien, was die blauen Laser bedeuten könnten. Und Pilesteds doch recht mysteriöse Antwort deutet ohne Frage darauf hin, dass die Laser kein Fehler sind, sondern irgendetwas ankündigen wollen.

Anzeige

Denkt man an den ersten Teil Helldivers zurück, so scheint sich eine Antwort auf das Rätsel anzubieten: Dort gab es nämlich nicht nur Roboter und käferartige Wesen als Feinde, sondern auch die Alien-Rasse Illuminati, welche zufälligerweise blaue Energiewaffen bevorzugt. Sollten die Laser also andeuten, dass die Aliens bald auf den Plan treten?

Helldivers 2 [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.03.2024 18:47 Uhr

Noch hat Arrowhead Studios nicht verraten, was es mit den mysteriösen Lichtern auf sich hat. Höchstwahrscheinlich wird es aber nicht mehr lange dauern, bis das Geheimnis aufgedeckt wird – und die blauen Laser doch noch richtig wehtun.

Helldivers 2 ist am 8. Februar 2024 für PlayStation 5 und PC erschienen. Der zeitgleiche Release des Shooters auf Steam hat sich richtig für Sony gelohnt – seit Wochen ist das Spiel nämlich ganz weit oben in den Bestseller-Charts anzufinden. Momentan belegt es den stolzen dritten Platz in Deutschland.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.