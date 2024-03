Helldivers 2: Mächtige Kampfroboter sind im Anmarsch, doch das ist erst der Anfang

Nun ist es offiziell: Helldivers 2 bekommt in Zukunft spielbare Kampfroboter, sogenannte Mechs. Doch einiger Spieler sind bereits auf kommende Erweiterungen des Arsenals gestoßen, darunter weitere Vehikel.

In Helldivers 2 dürft ihr bald selbst in einen Mech klettern und Freiheit per Minigun verteilen. Schon in einem früheren Trailer wurden die Kampfroboter angedeutet und Spieler rätseln seit jeher, wann sie ins Cockpit steigen dürfen. Die Einführung der Mechs galt als so gut wie bestätigt, da einige Spieler bereits Zugang hatten und sogar Gameplay-Videos ihren Weg ins Netz fanden.

Helldivers 2 bekommt offiziell Mechs

Der Exo-45 Patriot Exosuit wird der erste Mech sein, den Helldiver auf das Schlachtfeld rufen können. Via X, ehemals Twitter, wurde die neue Waffe offiziell angekündigt. Wann die Mechs ins Spiel kommen, ist durch ein „bald“ sehr vage gehalten.

Bei der Bewaffnung handelt es sich um einen Raketenwerfer und eine Art Minigun mit großem Trommelmagazin, zu den genauen Werten des Mechs ist noch nichts bekannt. Es gab jedoch im Vorfeld Leaks, die eine weitere Art von Mech zeigten. Diese waren mit zwei Zwillingskanonen ausgestattet.

Weitere Fahrzeuge entdeckt

Wie schon bei den Mechs gelingt es Spielern auf noch weitere unveröffentlichte Inhalte zuzugreifen. Dazu gehört ein Rover, der mit einem Geschütz am Heck ausgestattet ist und anscheinend Platz für alles vier Spieler eines Matches bietet. (Quelle: YouTube).

Ebenfalls Platz für Vier scheint ein anderes neues Transportfahrzeug zu haben. An diesem sind sogar gleich mehrere Waffen montiert. (Quelle: X). Damit stehen zumindest inoffiziell drei durch Spieler kontrollierbare Fahrzeuge für Helldivers 2 in Aussicht. Beachtet jedoch, dass diese Inhalte sich noch im Verlauf der Entwicklung verändern können oder vielleicht gar nicht ins Spiel kommen.

Die aktuell besten Taktikausrüstungen verraten wir euch im folgenden Guide:

Helldivers 2 besitzt zurzeit keine offizielle Roadmap, die Aufschluss darüber geben könnte, welche Inhalte in Zukunft geplant sind. Aktuell sind die Mechs die einzige Neuerung mit einer Bestätigung.