Helldivers 2: Die besten Waffen und Granaten

Um Terminiden und Roboter in Helldivers 2 in ihre Schranken zu weisen, hat eine gute Bewaffnung oberste Priorität. Welche Primär-, Sekundär-, Unterschützungswaffen und Granaten sich als besonders nützlich im Kampf für die Freiheit erweisen, erfahrt ihr in diesem Guide.

Helldivers 2 Facts

Die besten Waffen in Helldivers 2

In Helldivers 2 startet ihr standardmäßig mit einer Primärwaffe und einer Sekundärwaffe ins Gefecht. Allerdings seid ihr in der Lage zusätzlich eine Unterstützungswaffe auszurüsten. Diese könnt ihr beim Schiffsmanagement unter dem Reiter „Taktikausrüstungen“ freischalten und im Rahmen des Einsatzes anfordern.

Anzeige

Das ist auch dringend notwendig, denn in Helldivers 2 werdet ihr von Terminiden und Robotern für gewöhnlich nahezu überrannt. Während die meisten Bugs anfällig auf jede Art von Beschuss sind, solltet ihr im Kampf gegen Roboter vermehrt auf panzerdurchdringende Waffen setzen. Im Folgenden stellen wir euch die besten Waffen für jede Kampfsituation näher vor.

Die besten Primärwaffen

Anzeige

In Helldivers 2 erweisen sich diese Waffen als besonders nützlich. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

SG-225-Breaker (Kriegsanleihen, Seite 4)

AR-23P-Durchschlag Liberator (Kriegsanleihen, Seite 6)

R-63CS-Scharfschützen Diligence (Kriegsanleihen, Seite 7)

Die SG-225-Breaker ist eine vollautomatische Schrotflinte, die zweifellos alleine auf der Liste der besten Primärwaffen stehen könnte. Befindet ihr euch in Bedrängnis, könnt ihr einfach draufhalten und die Reihen werden sich in Nullkommanichts wieder lichten. Den im Vergleich mit anderen Schrotflinten verringerten Schaden macht die SG-225-Breaker durch ihre Feuerrate und ihre Reichweite schnell wieder wett. Sie wird einzig und allein von der Premium-Variante SG-225IE-Brand-Breaker übertroffen.

Anzeige

Die AR-23P-Durchschlag Liberator ist ein vollautomatisches Sturmgewehr, das in seiner Standardausführung bereits zum Start erhältlich ist. Was diese Liberator-Variante besonders macht, ist die mittlere Panzerdurchdringung, womit sie in der Lage ist nahezu jedes Ziel auszuschalten. Im Vergleich mit der Standardvariante richtet die Waffe aber weniger Schaden an und hat ein kleineres Magazin.

Wollt ihr eure Feinde aus großer Distanz eliminieren, könnt ihr auf das R-63CS-Scharfschützen Diligence vertrauen. Das Scharfschützengewehr verfügt über leichte Panzerdurchdringung und eine ausreichende Magazinkapazität. Allerdings seid ihr regelrecht gezwungen die Waffe zu wechseln, wenn eure Feinde euch zu nahekommen.

Die beste Sekundärwaffe

Die P-19-Redeemer hat eine unglaublich hohe Feuerrate. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In Helldivers 2 könnt ihr nicht auf besonders viele Sekundärwaffen zurückgreifen. Die P-19-Redeemer (Kriegsanleihen, Seite 2) hat eine unglaublich hohe Feuerrate und schafft euch damit nahe Feinde schnell vom Hals. Habt ihr aufgrund einer Lieferungsmission nur eine Hand frei, könnt ihr auf keine bessere Sekundärwaffe setzen. Im Ausgleich ist das Magazin schnell geleert und gepanzerten Zielen seid ihr schutzlos ausgeliefert.

Die besten Unterstützungswaffen

Das APW-1-Anti-Materie-Gewehr pustet kleine und mittlere Ziele mit einem Schuss um. (Bildquelle: GIGA)

APW-1-Anti-Materie-Gewehr (Patriotisches Verwaltungszentrum)

M-105-Stalwart (Patriotisches Verwaltungszentrum)

RS-422-Railgun (Patriotisches Verwaltungszentrum)

GL-21-Granatwerfer (Technikerstation)

Das APW-1-Anti-Materie-Gewehr ist vor allem im Kampf gegen Roboter ein echter Gewinnbringer und macht selbst gepanzerte Ziele mit ein paar Schüssen platt. Verschanzt euch gut und wehrt Feinde aus großer Distanz ab, um euren Koop-Kollegen den Rücken freizuhalten. Der einzige Nachteil besteht in der doch recht überschaubaren Magazingröße von sieben Schuss.

Die M-105- Stalwart mag weniger Schaden als das MG-43-Maschinengewehr anrichten, aber die Handhabung fällt leichter, der Nachladevorgang ist schneller bewältigt und ihr seid während des Nachladens nicht bewegungslos. Durch die hohe Feuerrate könnt ihr kleine und mittelgroße Feinde schnell bezwingen.

Habt ihr es mit einzelnen, stark gepanzerten Zielen zu tun, solltet ihr auf die RS-422-Railgun setzen. Sie benötigt etwas Zeit zum Aufladen und muss nach jedem Schuss kurz nachgeladen werden. Aber der Schaden, den die Railgun anrichtet, eliminiert die meisten gepanzerten Ziele mit nur einem Treffer.

Anzeige

Der GL-21-Granatwerfer zählt im Grunde nicht zu den besten Waffen von Helldivers 2. Die Granaten haben nur einen geringen Explosionsradius und sie sind ineffektiv im Kampf gegen gepanzerte Ziele oder Gebäude. Allerdings eignet sich der GL-21-Granatwerfer für das Stopfen von Terminidenlöchern.

Die beste Granate

Die G-16-Einschlag erweist sich in brenzligen Situationen als Lebensretter. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die G-16-Einschlag (Kriegsanleihen, Seite 5) erwies sich in unseren Einsätzen als die mit Abstand nützlichste Granate. Sie hat die Explosionskraft einer G-12-Hochexplosiv, detoniert jedoch sofort nach dem Aufprall. Befindet ihr euch unter Beschuss oder hängt euer virtuelles Leben am seidenen Faden, könnt ihr feindliche Horden im Bruchteil einer Sekunde dezimieren.