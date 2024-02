Helldivers 2: Feuermodus und Zoomstufe ändern

In Helldivers 2 haben Waffen mehr zu bieten, als es zunächst den Anschein macht. Ihr könnt den Feuermodus, die Feuerrate und die Zoomstufe eurer Bewaffnung ändern, sowie die Funktion der Taschenlampe anpassen. Wie das gelingt, erfahrt ihr hier.

Wie kann ich den Feuermodus ändern?

Zwar könnt ihr in Helldivers 2 auf eurem Schiff die Bewaffnung anpassen, mit der ihr das Schlachtfeld betretet, den Feuermodus könnt ihr aber erst direkt im Einsatzgebiet ändern. Rüstet dazu zunächst die Waffe aus, die ihr modifizieren wollt. Haltet danach einfach die Nachladen-Taste gedrückt (PC: R-Taste, PS5: Quadrat) und euch eröffnet sich ein Menü mit (je nach Waffe) unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten.

Haltet die Nachladen-Taste gedrückt, um den Feuermodus zu ändern. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Zoomstufen einer Waffe werden im oberen, der Feuermodus oder die Feuerrate im rechten und die Taschenlampe im unteren Bereich angezeigt. Aber nicht jede Waffe verfügt über sämtliche Funktionen.

Die Schrotflinte SG-225-Breaker hat beispielsweise keine unterschiedlichen Zoomstufen, lässt euch beim Feuermodus aber die Wahl zwischen Voll- und Halbautomatik. In der folgenden Tabelle seht ihr, welche Befehle ihr auf der jeweiligen Plattform ausführen müsst, um die Waffenfunktionen anzupassen:

Funktionen PC-Befehle PS5-Befehle Zoomstufe Mausrad nach oben scrollen Steuerkreuz oben Feuermodus & Feuerrate Rechte Maustaste Steuerkreuz rechts Taschenlampe Mausrad nach unten scrollen Steuerkreuz unten

Zoomstufe ändern und Zielmodus merken

Die Zoomstufe ist vor allem bei der Nutzung von Präzisionsgewehren von Wichtigkeit. Das APW-1-Anti-Materie-Gewehr ist beispielsweise für Kämpfe auf kurze Distanz ungeeignet. Die Standard-Zoomstufe liegt allerdings bei nur 50 Metern. Ihr könnt das Visier auf eine Sichtweite von bis zu 200 Metern einstellen und Gegner damit aus großer Distanz viel leichter ausschalten.

In der Third-Person-Perspektive wird euch beim Zielen mit einem Scharfschützengewehr kein Fadenkreuz angezeigt. Um von der erweiterten Zoomstufe zu profitieren, solltet ihr also in die First-Person-Perspektive wechseln (PC: Mittlere Maustaste, PS5: Rechter Stick). Bei anderen Waffen, wie einer Schrotflinte, eignet sich hingegen die Third-Person-Perspektive besser, weil ihr so mehr Übersicht habt.

In den Gameplay-Optionen könnt ihr den Zielmodus pro Waffe anpassen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In den Gameplay-Optionen findet ihr eine hilfreiche Einstellung, bei der sich das Spiel euren bevorzugten Zielmodus merkt. Standardmäßig ist die Option ausgeschaltet. Stellt ihr die Einstellung „Zielmodus merken“ aber auf „pro Waffe“ um, behält das Spiel den Zielmodus bei, den ihr zuletzt bei den jeweiligen Waffen verwendet habt.

Feuerrate und Taschenlampe anpassen

Einige Waffen haben nur einen Feuermodus, können aber hinsichtlich ihrer Feuerrate angepasst werden. So zum Beispiel das Unterstützungsgewehr M-105- Stalwart.

Erhöht ihr bei dieser Waffe die Feuerrate, könnt ihr mehrere Treffer in kürzerer Zeit landen. Das ist aber nicht immer von Vorteil: Durch die schnellere Schussfolge wird die Waffe durch den Rückstoß unkontrollierbarer und die Munition geht schneller zuneige.

Die Standardeinstellung der Taschenlampe ist „Auto“. Damit wird die Taschenlampe jedes Mal automatisch eingeschaltet, wenn ihr mit der Waffe zielt. Ihr könnt die Taschenlampe aber auch permanent einschalten, um etwa in dunklen Gebieten bessere Sicht zu haben oder sie komplett ausschalten, sofern euch die Taschenlampe stört.