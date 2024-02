Helldivers 2: Gebäude zerstören & Forschungsstation abreißen

In Helldivers 2 werdet ihr auf eine Mission stoßen, für die ihr Gebäude zerstören müsst. Dafür begebt ihr euch zur Forschungsstation und müsst dann handeln. Doch was müsst ihr tun? Wir erklären euch, wie ihr in Helldivers 2 Gebäude zerstören könnt.

Helldivers 2 Facts

„Forschungsstation zerstören“ als Nebenmission erkennen

Wenn ihr einen Planeten ansteuert, auf dem ihr ganz demokratisch für Ordnung sorgen wollt, dann schaut euch nicht nur eure Hauptaufgaben an. Um so viele Punkte und Belohnungen wie möglich zu bekommen, solltet ihr alle Nebenziele abschließen und alle Nester beseitigen.

Eine dieser Nebenmissionen erfordert von euch, die Forschungsstation zu zerstören. Als Unterpunkt findet ihr die Anforderung, Gebäude zu zerstören. Ihr erkennt diese Mission an einem blauen Glaskolben auf der Karte (siehe Bild).

Dieser Kolben markiert eine Mission, bei der ihr in Helldivers 2 Gebäude zerstören müsst. Es gibt noch weitere. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Gebäude zerstören

Begebt euch zum mit dem Glaskolben markierten Ort und schaut euch gut um. Sammelt alles an Munition, Granaten und Proben ein und begebt euch anschließend zu dem Gebäude, das mit dem blauen Kolben gekennzeichnet ist. Öffnet die Liste mit den Taktikausrüstungen.

Befindet ihr euch am richtigen Ort, wird euch in dieser Liste, zwischen euren Geschützen, Gewehren, Orbitalschlägen und Vorräten ein weiterer Punkt angezeigt: die Höllenbombe. Fordert sie an und zwar so, dass sie vor allem das gekennzeichnete Gebäude treffen kann.

Diese Taktikausrüstung müsst ihr anfordern, wenn ihr in Helldivers 2 Gebäude zerstören sollt. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Jetzt müsst ihr, wie üblich, die Zeit bis zur Ankunft der Höllenbombe überbrücken. Achtet darauf, dass sie euch nicht auf dem Kopf landet, aber habt keine Angst, denn sie explodiert nicht sofort beim Aufprall. Damit die Höllenbombe explodieren und alle Gebäude zerstören kann, müsst ihr an sie herantreten und an der Konsole die angezeigten Zeichen eingeben.

Auf diese Weise aktiviert ihr die Höllenbombe und müsst euch dann entfernen. Sucht schnell das Weite und bringt genug Abstand zwischen euch und die Forschungsstation. Habt ihr alles so gemacht wie erklärt, solltet ihr die gekennzeichneten Gebäude zerstört haben.

Ein letzter Tipp: Wenn ihr die Höllenbombe anfordert, solltet ihr den Orb nicht zu nah an ein Gebäude werfen. Da ihr an die Konsole heran müsst, um den Code einzugeben, sollte genug Platz zwischen der Konsole und der Wand sein. Andernfalls gelingt es euch vielleicht an den Bildschirm zu kommen, aber ihr glitscht durch die Wand in das Gebäude und werdet ebenfalls zerstört – so, wie es uns passiert ist.

