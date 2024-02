Helldivers 2: Koop, Crossplay und Spielersuche erklärt

Helldivers 2 bietet euch die Möglichkeit, die Planeten im Koop zusammen mit Freunden und Fremden zu befreien. Bis zu 4 Spieler können sich im Team zusammentun und gegen die Bugs und Roboter antreten. Durch Crossplay findet ihr mehr Spieler in der Spielersuche. Natürlich könnt ihr es dennoch deaktivieren.

Crossplay und Privatsphäre aktivieren und deaktivieren

Öffnet das Hauptmenü und navigiert zum dritten Reiter mit dem Titel „Optionen“. Hier wählt ihr „Gameplay“ aus und könnt rechts das Crossplay deaktivieren oder aktivieren. Über der Option findet ihr auch die Einstellungen für „Privatsphäremodus und Spielersuche“. Hier könnt ihr zwischen „Nur Freunde“ und „Öffentlich“ wählen.

Aber Vorsicht! Aktuell sind solche Einstellungen unter anderem ein Grund für Fehler bei den Bemühungen einander beizutreten. Bei unserem Versuch konnten wir erst im Koop zusammen spielen, als wir unsere Crossplay- und Privatsphäre-Einstellungen aneinander angepasst haben. Erst mit eingeschaltetem Crossplay und für andere Spieler zugänglich (Privatsphäre auf „Öffentlich“) funktionierte das Beitreten.

Dieses Menü müsst ihr aufrufen, um in Helldivers 2 Crossplay zu deaktivieren und die Privatsphäre anzupassen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mit Freunden im Koop spielen

Habt ihr alle Einstellungen vorgenommen, könnt ihr jetzt mit euren Freunden im Koop spielen. Befindet ihr euch auf eurem Schiff, werft einen Blick in die rechte obere Ecke des Bildschirms. Hier wird euch die Taste angezeigt, die ihr betätigen müsst, um zu dem Sozial-Tab zu gelangen. Ihr könnt sie auch über das Hauptmenü aufrufen, indem ihr den zweiten Reiter auswählt.

Die folgende Liste erklärt euch die einzelnen Punkte des Sozial-Reiters. Vergesst aber nicht Geduld mitzubringen und demokratisch zu warten. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Freunde: Hier findet ihr alle Spieler, mit denen ihr euch in Helldivers 2 angefreundet habt. Wollt ihr mit ihnen im Koop spielen, klickt auf Freunde und wählt dann in der Anzeige rechts den gewünschten Freund. Ihr könnt ihn dann zum Trupp einladen oder seinem Trupp beitreten. Sollte euer Freund hier als offline angezeigt werden, dann könnt ihr versuchen, eure Privatsphäre-Einstellungen anzugleichen. Manchmal hilft es. Kürzliche Mitspieler: Habt ihr in der zufälligen Mission jemanden kennengelernt, der sich als ein perfekter Koop-Partner herausgestellt hat? Dann sucht unter diesem Menüpunkt nach seinem Namen und schickt ihm eine Freundschaftsanfrage. Freundschaftsanfragen: Hier könnt ihr den Status eurer Freundschaftsanfragen, gesendet oder erhalten, überprüfen. Blockierte Spieler: Ihr könnt Freunde oder kürzliche Mitspieler über die entsprechenden Menüpunkte blockieren. An dieser Stelle findet ihr eine Liste mit allen blockierten Spielern. Dein Freundescode: Klickt ihr auf die Taste, die neben „Anzeigen“ dargestellt wird, generiert Helldivers 2 für euch einen Code, den ihr einem Freund schicken könnt, damit er euch im Spiel schnell finden kann. Diesen Code muss der Freund oben in der Leiste „Suche“ in demselben Menü eingeben und schon kann er euch eine Freundschaftsanfrage schicken und mit euch im Koop spielen. Die Spielersuche funktioniert so recht einfach.

Über die Spielersuche mit Fremden zusammen spielen

Wollt ihr bereits laufenden Missionen beitreten und anderen Helldivern ganz demokratisch helfen? Dafür begebt ihr euch zur Missionskonsole, wählt einen Sektor und anschließend einen Planeten aus und schaut euch dann die Symbole an. Dreiecke erlauben es euch, eigene Missionen zu starten. Die weißen Hexagone sind bereits gestartete Missionen, denen ihr versuchen könnt, beizutreten.

Unter dem Hexagon ist eine Zahl, zum Beispiel 1/4. Sie besagt, wie viele Helldiver an dieser Mission teilnehmen und dementsprechend, wie viel Platz für euch und eure Freunde übrig ist. Es kann sein, dass die Missionen so weit fortgeschritten sind, dass ihr nicht mehr beitreten könnt. Überlegt also nicht zu lange.

Hier könnt ihr Missionen anderer Spieler beitreten. Vergesst aber nicht, auf den Schwierigkeitsgrad unten im Bildschirm zu achten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

