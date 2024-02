Neuer Steam-Hit: Düsteres Echtzeit-Strategiespiel marschiert in die Charts

Zum Release wirbelt ein brandneues Echzeit-Strategiespiel die Steam-Charts auf. Das düstere Sci-Fi-Game Terminator Dark Fate: Defiance legt auf der PC-Plattform einen guten Start hin und macht nicht nur Fans der Filme neugierig.

Nach beliebten Strategie-Hits wie Warhammer 40,000: Battle Sector und Starship Troopers: Terran Command hat sich Entwickler Slitherine dem nächsten beliebten Sci-Fi-Franchise zugewendet – das neueste Spiel des Studios, Terminator Dark Fate: Defiance, ist seit dem 21. Februar 2024 auf Steam erhältlich und hinterlässt direkt zum Start einen positiven Eindruck in der Community.

Terminator Dark Fate: Defiance feiert starken Steam-Release

In Terminator Dark Fate: Defiance stürzt ihr euch in die postapokalyptische Welt des Sci-Fi-Klassikers und versucht, die Menschheit vor der Ausrottung durch die erbarmungslosen Maschinen zu bewahren. Das Echtzeit-Strategiespiel bietet euch eine Singleplayer-Kampagne, in der ihr die Überreste des US-Militärs in wichtige Schlachten führt. Jede eurer Entscheidungen zur Aufstellung und zum Einsatz eurer Einheiten kann große Auswirkungen auf eure Kampagne haben – selbst über den jeweiligen Kampf hinaus. Zusätzlich bietet das düstere RTS einzelne Gefechte, die ihr gegen den Computer oder gegen andere Spieler online angehen könnt.

Schaut euch hier den Trailer zu Terminator Dark Fate: Defiance an:

Terminator Dark Fate: Defiance – Launch-Trailer

Kurz nach der Veröffentlichung steht das düstere Echtzeit-Strategiespiel auf Steam nach über 150 abgegebenen Stimmen derzeit bei einer größtenteils positiven Wertung. Spieler loben die anspruchsvolle Gameplay-Herausforderung, die Atmosphäre und den Realismus der Schlachten inklusive der zerstörbaren Umgebungen. Bis zum 28. Februar könnt ihr euch Terminator Dark Fate: Defiance mit dem Einführungsangebot bei Steam für 35,09 Euro statt 38,99 Euro sichern (bei Steam ansehen).

Steam-Bestseller: Echtzeit-Strategiespiel steigt in den Charts ein

Das Sci-Fi-RTS Terminator Dark Fate: Defiance landet direkt zum Release auf Rang 10 in den Steam-Charts – damit verdrängt es unter anderem den Überraschungs-Hit Kebab Chefs – Restaurant Simulator. Etwas weiter oben in den Bestsellern zeigt die harte Konkurrenz auf Steam allerdings ihre Zähne, dort dominieren aktuell andere Neueinsteiger wie Last Epoch, Helldivers 2, Elden Ring: Shadow of the Erdtree und Nightingale. (Quelle: Steam)

