3 Spiele für nur 1,99 Euro: Xbox haut Geheimtipp-Bundle raus

Ein spannendes Spiele-Bundle klettert im Xbox-Store derzeit dank eines Mega-Rabatts in die Bestseller-Charts – ihr könnt euch mit dem Paket von Publisher Ravenscourt gleich 3 Geheimtipps für gerade einmal 1,99 Euro schnappen.

Xbox Series X Facts

Ein ungewöhnliches und radikal reduziertes Bundle sorgt in den Xbox-Charts momentan für Aufregung: In dem Spiele-Paket befinden sich mit 9 Monkeys of Shaolin, Redeemer und Ash of Gods: Redemption drei recht unterschiedliche Spiele von Publisher Ravenscourt, die ansonsten nicht allzu viel miteinander gemein haben. Bei dem Spar-Preis von 1,99 Euro schlagen aber trotzdem so manche Spieler zu.

Anzeige

Xbox-Bundle: 3 Geheimtipps für nur 1,99 Euro abstauben

In 9 Monkeys of Shaolin erwartet euch ein Brawler mit der Atmosphäre von Kung-Fu-Filmen der 1970er Jahre, in dem ihr als chinesischer Fischer den Tod eurer Familie und Freunde rächen wollt.

Schaut euch hier den Trailer zu 9 Monkeys of Shaolin an:

9 Monkeys of Shaolin: Announcement-Trailer

Auch Redeemer ist ein Beat-'em-Up – dieses Mal schlüpft ihr allerdings in die Schuhe des Russen Vasily, der seine dunkle Vergangenheit hinter sich lassen will, doch von ihr mit aller Gewalt eingeholt wird.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer zu Redeemer an:

Redeemer Enhanced Edition: Announcement-Trailer

Ash of Gods: Redemption ist dagegen ein rundenbasiertes RPG, das eine Fantasy-Geschichte um drei Protagonisten herum erzählt, die die Welt vor einer uralten Bedrohung schützen wollen.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer zu Ash of Gods: Redemption an:

Ash of Gods: Redemption Trailer

Auf Steam können 9 Monkeys of Shaolin sowie Redeemer beide sehr positive Wertungen vorzeigen – Ash of Gods: Redemption kommt immerhin noch auf eine größtenteils positive Wertung. Zusammen sind die drei Spiele als Bundle im Xbox-Store von insgesamt 39,99 Euro auf 1,99 Euro reduziert. Das Angebot gilt noch bis zum 26. Februar 2024 (im Xbox-Store ansehen).

Xbox-Bestseller: Bundle überrascht in den Charts

In den Xbox-Charts kann das Ravenscourt-Bundle die Top 20 knacken und steht aktuell auf Rang 14 – Tendenz steigend. Noch reicht es nicht ganz für die Spitze, aber dort haben sich auch einige andere starke Rabatte breitgemacht. Unter anderem finden sich Homefront: The Revoultion, die Batman: Arkham Trilogie und der Saints-Row-Reboot weit oben, die allesamt massiv im Preis reduziert sind.

Auch ein beliebtes Zombie-Bundle kann sich in den Xbox-Charts gerade zum Schnäppchenpreis von 2,99 Euro profilieren:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.