Ungewöhnlicher Steam-Hit: Community hat großen Appetit auf Döner-Simulation

Einmal mit alles, bitte. Eine neue und etwas skurrile Simulation lässt sich momentan in den Steam-Charts feiern: Kebab Chefs – Restaurant Simulator schafft es kurz nach seinem Release in die Top Ten der Bestseller-Liste.

Steam Facts

Mit Kebab Chefs – Restaurant Simulator kocht sich eine etwas ungewöhnliche kulinarische Simulation derzeit in die Steam-Charts. Das Spiel von Entwickler Biotech Gameworks kann sich nicht nur über den Bestseller-Platz, sondern auch über mehr als ordentliche Bewertungen freuen. Seit seinem Early-Access-Release am 19. Januar 2024 hat die Döner-Simulation schon so manchen Fan auf Steam gefunden.

Anzeige

Kebab Chefs – Restaurant Simulator macht Steam-Fans Lust auf mehr

Wenn ihr schon immer einmal eure eigene Dönerbude aufbauen und am Laufen halten wolltet, dann könnt ihr euch diesen Wunsch jetzt mit Kebab Chefs – Restaurant Simulator erfüllen. Ihr könnt allein oder mit Freunden zusammenarbeiten, euer Restaurant einrichten, umbauen und erweitern und müsst euren Gästen dabei natürlich auch neben dem Döner Kebab einige Köstlichkeiten bieten, um erfolgreich zu sein. Zum Beispiel könnt ihr verschiedene Grillspieße, Hühnersuppe oder Kekse und Kuchen zu eurer Speisekarte hinzufügen.

Schaut euch hier den Trailer zu Kebab Chefs – Restaurant Simulator an:

Kebab Chefs – Restaurant Simulator: Release-Trailer

Auf Steam hat Kebab Chefs aktuell eine sehr positive Wertung – bislang haben das Game etwas mehr als 800 Spieler für gut befunden. Ihr könnt euch von dem bunten Restaurant-Simulator auf der PC-Plattform für 17,49 Euro selbst überzeugen (auf Steam ansehen).

Anzeige

Kebab Chefs! - Restaurant Simulator Biotech Gameworks

Steam-Bestseller: Döner-Simulation landet in der Top 10

Nach einem umfangreichen Valentinstags-Update, bei dem die Entwickler Bugs geglättet und Inhalte hinzugefügt haben, kann sich Kebab Chefs – Restaurant Simulator derzeit den achten Platz in der Steam-Bestseller-Liste schnappen. Somit muss sich die Simulation nur knapp dem Überraschungshit Palworld geschlagen geben, während an der Spitze Helldivers 2 seine Kreise zieht. (Quelle: Steam)

Anzeige

Ein echter Aufbau-Klassiker kehrt dank eines massiven Rabatts aktuell ebenfalls in die Steam-Charts zurück:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.