Gehyptes Survival-Horror-Game gelingt Traumstart auf Steam

Die Vorfreude auf das ungewöhnliche Survival-Horror Game Pacific Drive hat in den letzten Wochen immer weiter zugenommen – nun ist es endlich auf Steam erschienen und steigt direkt in den Bestsellern der Plattform ein, auch wenn Fans noch etwas Verbesserungsbedarf sehen.

Steam Facts

Pacific Drive steht seit seiner Ankündigung 2023 auf der Wunschliste von vielen Gamern, die Survival-Horror am liebsten mit einem innovativen Twist erleben. Nun ist das Spiel auf Steam erhältlich und steigt direkt in den Bestseller-Charts ein. Die ersten Bewertungen lassen zwar noch Raum für Besserung, doch der erste Eindruck kann sich in jedem Fall sehen lassen.

Anzeige

Pacific Drive: Survival-Horror startet auf Steam durch

In Pacific Drive wagt ihr euch mit eurem klapprigen Kombi in die gefährliche Olympic Exclusion Zone – ein Sperrgebiet, das aus guten Gründen für die meisten Menschen Tabu ist. Ihr fahrt los, um die Geheimnisse hinter den sonderbaren Anomalien in der Umgebung aufzudecken, müsst dabei aber beständig auf der Hut sein. Eure Expeditionen können euch nur gelingen, indem ihr Ressourcen in der Welt auflest, mit denen ihr euren treuen Wagen aufmotzen könnt. Nur so bietet sich euch die Chance immer tiefer in die Zone vorzudringen.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Pacific Drive an:

Pacific Drive: Launch-Trailer

Auf Steam kann sich Pacific Drive direkt zum Release über eine größtenteils positive Wertung freuen – 79 Prozent der ersten 1.000 abgegebenen Stimmen geben den Daumen nach oben. Spieler loben die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten für das Auto, die fesselnde Geschichte und die aufreibende Sci-Fi-Stimmung. Als Kritikpunkte werden dagegen in erster Linie auf Bugs und Performance-Probleme, sowie ein zu hartes Speicher-System verwiesen

Anzeige

Bei Steam könnt ihr euch den neuen Survival-Tipp jetzt bis zum 29. Februar für 26,99 Euro statt 29,99 Euro schnappen (bei Steam ansehen).

Anzeige

Pacific Drive Ironwood Studios

Steam-Bestseller: Survival-Horror düst in die Top 10

Kurz nach der Veröffentlichung düst Pacific Drive in die Top 10 der Steam-Charts – aktuell findet es sich auf Rang 7 wieder. Damit kann es unter anderem die ebenfalls neu erschienene Elden-Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree hinter sich lassen. Mit Nightingale, Last Epoch und Helldivers 2 befinden sich aber trotzdem noch drei weitere Neueinsteiger vor dem Survival-Game.

Eine Management-Simulation schafft es ebenfalls, in den Steam-Charts zu überraschen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.