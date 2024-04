PlayStation-Games auf der Xbox: Bricht Sony die eiserne Regel?

Sony setzt für gewöhnlich auf Spiele, die exklusiv auf der PlayStation erscheinen. Zuletzt konnte der Konsolen-Hersteller mit Helldivers 2 aber auch einen gewaltigen PC-Erfolg landen. Ein Insider berichtet jetzt, dass der Shooter auch auf der Xbox eine Zukunft haben könnte.

Erscheint dieser PlayStation-Shooter auch für die Xbox?

Mit großen exklusiven Spielen lockt Sony neue Gamer zur PlayStation 5. Die Taktik ist effektiv, schließt aber auch viele Kunden aus. Helldivers 2 hat kürzlich bewiesen, dass es auch anders geht. Der Koop-Shooter hat die PC-Plattform Steam wie im Sturm erobert und lässt sie auch seitdem nicht los. Führt das jetzt zu einem Umdenken bei Sony?

Nick Baker vom Xbox Era Podcast liefert jetzt einen Hinweis darauf, dass sich beim PlayStation-Hersteller etwas tut. Der bekannte Insider will gehört haben, dass Sony sich in sehr frühen Gesprächen befindet, um Helldivers 2 auch auf Xbox-Konsolen erscheinen zu lassen. Baker macht hier klar, dass dies auf keinen Fall als Ankündigung verstanden werden soll. Es könnte immer noch viel passieren, was den Handschlag zwischen PlayStation und Xbox doch noch zunichtemacht (Quelle: Xbox Era Podcast).

Schaut euch hier den Trailer zu Helldivers 2 für PS5 und PC an:

Helldivers 2: Launch Trailer | PS5 & PC

PS5 und Xbox: Bröckelt die Macht der Exklusivspiele?

Helldivers 2 wird vom Entwickler Arrowhead entwickelt, aber von Sony vertrieben. Da der Shooter sowieso schon zeitgleich auf PS5 und PC erscheinen ist, ist der Konsolen-Hersteller hier vielleicht etwas experimentierfreundlicher. Auch Sony-Chef Hiroki Totoki hat bereits durchblicken lassen, dass Multi-Plattform-Releases zu mehr Gewinnen führen können.

Microsoft ist da schon weiter und hat bereits vier exklusive Xbox-Spiele für PlayStation 5 und Nintendo Switch angekündigt. Da wäre es ja nur fair, wenn Sony diesen Gefallen jetzt mit Helldivers 2 erwidert. Bisher sind Spiele wie God of War oder Marvel’s Spider-Man zwar (nach langer Wartezeit) auf dem PC erscheinen, aber die Xbox wurde bei großen Gaming-Hits konsequent ausgeschlossen. Die Xbox-Spieler würde es freuen. Die haben sogar bereits eine erfolgreiche Petition gestartet, um den Shooter auch auf der eigenen Konsole erleben zu dürfen.

