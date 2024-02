Heiß erwarteter Sims-Klon enttäuscht schon vor dem Start

Viele Fans warten gespannt auf den Release von Die Sims 5, dabei gibt es mit Life by You bald eine Alternative. Der Release des kommenden Simulationsspiels wurde allerdings verschoben, was für Enttäuschung sorgt.

Release von Life by You folgt später

Paradox‘ kommendes Life by You, entwickelt von Rod Humble, dem kreativen Kopf hinter Die Sims 2 und Die Sims 3, wird der Spielreihe Die Sims Konkurrenz machen, doch das Datum der Veröffentlichung musste nun erstmal nach hinten korrigiert werden. Ursprünglich für den 5. März geplant, wurde der Release auf den 4. Juni verschoben, wie in einem aktuellen Blogbeitrag bekannt gegeben wurde. (Quelle: Paradox)

Das Studio wäre von Beginn des Early Access an um eine reibungslose und angenehme Spielerfahrung bemüht, weswegen noch ein paar Punkte wie Bugs, Leistungsverbesserungen und die Verfeinerung der Charaktermodelle angegangen werden müssten. Darüber hinaus plant Paradox, den Bau-Modus und die Spielmechanik zu verfeinern und die Benutzerfreundlichkeit des Mod-Tools basierend auf dem Feedback der Community zu verbessern.

Die bestehenden Vorbestellungsinhalte, darunter das Life Begins Pack und das Nightlife Vibes Pack, werden dafür nicht nur den Vorbestellern vorenthalten sein, sondern allen Early-Access-Spielern zur Verfügung stehen. Man wolle sich damit bei allen bedanken, die sich der „Early-Access-Reise“ anschließen. Solltet ihr das Spiel bei Epic vorbestellt haben, werdet ihr zum Dank eurer Unterstützung noch eine E-Mail erhalten.

Macht euch einen ersten Eindruck vom kommenden Spiel:

Life By You: Ankündigungstrailer

Im Ankündigungs-Trailer, der vor rund zehn Monaten erschien, zeigten sich Spieler generell vom kommenden Spiel begeistert:

So habe ich mir das vorgestellt, als EA die Sims 4 im Jahr 2014 ankündigte. Ich war so enttäuscht, als die Sims 4 nicht mit einer offenen Welt wie in den Sims 3 kam. Das ist der Grund, warum ich TS3 seit 14 Jahren immer noch spiele! Also DANKE Paradox für die offene Welt – alinas.626@YouTube. Also… Offene Welt, buchstäblich alles ist anpassbar UND ein Fokus auf Storytelling? Das ist alles, was ich mir je von einem Lebenssimulator gewünscht habe – gonzalogallardo6028@YouTube.

(Quelle: YouTube).

Der größte Unterschied zu Die Sims ist die Sprachausgabe

Während Die Sims auf eine fiktive Sprache setzt, beinhaltet Life by You echte Sprache. Laut Rod Humble, dem Entwickler des kommenden Spiels, wird dies den Spielern ermöglichen, ihre eigenen Abenteuer und Dialoge zu gestalten, unterstützt von KI-Systemen wie ChatGPT. In einem Interview mit Golem betonte er, dass das Konversationssystem alles umfasst, „vom ersten Flirt bis zum Trennungsgespräch zum Ende der Beziehung“ (Quelle: Golem).

Paradox setzt bei Life By You auf echte Sprache. (Bildquelle: Paradox)

