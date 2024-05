Fallout 4: Lösung der Mission „Wiedersehen macht Freude“

Im folgenden Handlungsverlauf der Fallout-4-Hauptmission „Wiedersehen macht Freude“ müsst ihr euch auf euren treuen Begleiter Dogmeat verlassen. Seine Spürnase hilft euch bei der Suche nach Kellog und wir zeigen euch in diesem Guide, wo ihr alle Hinweise auf sein Verbleiben findet.

Folgt Dogmeat

Ist der nicht süß? In dieser Quest ist für euch die Hilfe von eurem treuen Hund Dogmeat unabdingbar, also folgt ihm fleißig in den Wald hinein. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Quest beginnt damit, dass ihr in eurer Suche nach Kellog auf die Hilfe von eurem treuen Gefährten Dogmeat zurückgreift und mit ihm die heiße Spur verfolgt. Habt ihr Dogmeat „verlegt“, dann macht euch nicht allzu große Sorgen: Ihr könnt ihn in einer Hundehütte in der Nähe finden.

Seine Nase führt euch zunächst heraus aus Diamond City zu einem Teich südlich der Stadt. Nun braucht ihr weitere Spuren von Kellog, um Dogmeat wieder zum Verfolgen zu animieren. Sucht die Gegend nach einer San-Francisco-Sunlight-Zigarre ab und zeigt sie Dogmeat – dann geht es auch schon entlang der Schienen weiter.

Kurze Zeit später bleibt Dogmeat bei einer Unterführung stehen. Auf dem Boden findet ihr Blutspuren, die Kellog zu gehören scheinen: Lasst den Hund daran riechen, damit die Suche fortgesetzt wird. Dann geht es weiter über eine Brücke. Hier findet ihr ein Wrack von einem Assaultron, mit dem ihr auch interagieren könnt, um weitere Hinweise zu erlangen. Weiterer Weg folgt durch den Wald, wo ihr unter Umständen auf eine Todeskralle stoßen könnt, also nehmt euch in Acht.

In der rötlich anmutenden Landschaft können die blutverschmierten Bandagen von Kellog beinahe untergehen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Irgendwann kommt ihr bei Fort Hagen an. Dort findet ihr weitere Hinweise auf das Verbleiben von Kellog, und zwar blutverschmierte Wundverbände. Als Nächstes müsst ihr in Fort Hagen gelangen, doch da die Tür versperrt ist, sieht es zunächst nicht einfach aus.

Hier habt ihr zwei Möglichkeiten:

Sucht auf dem Dach eine Falltür oder Betretet die Parkgarage – dort gibt es ebenso eine Tür, die euch hineinführt.

Im Inneren des Forts lauern auf euch viele Gefahren, von Geschütztürmen bis hin zu Synths. Macht einen Abstecher in der Küche, um dort eine Energiewaffen-Wackelpuppe einzusammeln. Geht immer weiter in das Gebäude hinein, bis euch irgendwann von oben eine Stimme – die von Kellog – ermahnt, umzukehren und ihn in Ruhe zu lassen. Das werdet ihr natürlich nicht tun.

Seid ihr ein avider Sammler? Dann folgt unserem Guide zu den Wackelpuppen, um all die breit verstreuten Figuren ausfindig zu machen:

Geht weiter, bis ihr irgendwann eine verschlossene Bürotür erreicht. Erfreulicherweise ist Kellog durchaus für ein Gespräch bereit und öffnet euch die Tür, um euch in aller Ruhe die ganze Wahrheit zu erzählen. Es stellt sich heraus, dass Shaun vom Institut entführt wurde. Leider könnt ihr euch mit Kellog nicht einigen, sodass eine Schießerei losgeht und ihr letztendlich ihn und seine Leibgarde beseitigt.

Der Kampf gegen Kellog

Nach dem Kampf könnt ihr das Terminal untersuchen und gelangt so an den Aufenthaltsort von Shaun. Ebenso liegt dem ein Gehirnimplantat bei, welches ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Auch Kellogs treue Pistole könnt ihr euch schnappen, bevor es durch die Sicherheitstür wieder nach draußen geht. Hoffentlich habt ihr noch genug Inventar frei, ansonsten müsst ihr euch mal um eine Erweiterung kümmern.

Ihr müsst unbedingt mit dem Terminal interagieren, bevor ihr Fort Hagen verlasst. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sobald ihr draußen seid, beginnt eine kurze Sequenz, bei der ihr mit der Stählernen Bruderschaft, einer der vier Fraktionen in Fallout 4, und ihrem Ankommen im Lande konfrontiert werdet. Schon geht auch die Quest „Weckruf“ los, vorausgesetzt ihr habt die Bruderschaft vorher nicht kennengelernt. Kennt ihr die Bruderschaft schon, dann beginnt jetzt die Quest „Stählerne Schatten“.

Nach der Sequenz geht ihr zurück zur Detektei Valentine und könnt in einem Abschlussgespräch mit Nick und Piper die Quest beenden.

Habt ihr die Fallout-Spiele schon so viel gezockt, dass ihr sie beinahe auswendig kennt? Dann prüft euer Wissen mit unserem Quiz zu dieser phänomenalen Spielreihe:

Quiz: Wie gut kennt ihr Fallout?

