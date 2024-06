Fallout 4: Lösung der Quest „Gefährliche Gedanken“

Ihr habt gerade erst Akt 1 von Fallout 4 abgeschlossen und schon geht es mit der Suche nach eurem Sohn weiter. Die erste Quest, „Gefährliche Gedanken“, schickt euch in die Erinnerungen von Kellog. Ob ihr da etwas Nützliches werdet finden können?

Die Höhle der Erinnerungen

Wir befinden uns wieder in Diamond City, in Nick Valentines Büro. Durch Kelloggs frühes Ableben habt ihr eine neue Spur, der ihr nachgehen müsst, denn sie könnte euch neue wertvolle Informationen über Shaun bescheren. Der zweite Akt der Hauptgeschichte in Fallout 4 beginnt.

Die stark befestigte Siedlung Goodneighbour bietet einige Attraktionen, also wandert doch ein Stück durch Boston und besucht dann anschließend die Höhle der Erinnerungen von Irma. Doktor Amari befindet sich im Keller des Etablissements.

Seid ihr in Kelloggs Erinnerungen eingetaucht, dann sucht unbedingt nach Informationen über Shaun. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das funktioniert folgendermaßen. Ihr wandert durch die Erinnerungen von Kellogs kybernetischen Speicher und interagiert mit den Personen oder folgt dann einzelnen Erinnerungssträngen. Ihr müsst den für euch interessanten Erinnerungsstrang heraussuchen und weiterverfolgen, ihr könnt ihn aber auch wieder fallen lassen und zurückgehen, wenn ihr das wollt.

Die „gesuchte“ Erinnerung sieht so aus. Hier erfahrt ihr von Brian Virgil, den ihr nun ausfindig machen müsst. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ein Kind sitzt auf dem Boden und Kellog steht im Raum, ebenso ein unbekannter Agent (mit Irokesenschnitt). Ihr jetzt jetzt die die Option „Erinnerung abrufen“.

Der Mann, der mit Kellogg in der Erinnerung spricht, ist ein Agent der Synth und offenbar suchen sie einen abtrünnigen Mitarbeiter des Instituts und dieser könnte etwas über Shaun wissen.

Falls ihr genug gesehen habt, könnt ihr die Erinnerungen von Kellogg über den Fernseher verlassen. Aktiviert den Fernseher in der Erinnerung.

Anschließend könnt ihr euch mit Doktor Amari unterhalten und von euren Erkenntnissen berichten. Falls ihr Lust habt, könnt ihr euch später auch noch mit Nick unterhalten, wenn ihr die Praxis endgültig verlasst.

Ihr erfahrt, dass Brian sich in dem Gebiet namens „Das Leuchtende Meer“ befindet. Hier müsst ihr euch in Acht nehmen, denn das Gebiet ist extrem radioaktiv und gefährlich. Für eine detaillierte Lösung der nächsten Quest klickt hier drauf: Fallout 4 Lösung „Das Leuchtende Meer“

