Fallout 4: Lösung der Quest „Das leuchtende Meer“

Nach den Ereignissen in Goodneighbour kommt der zweite Akt in Fallout 4 so richtig in Schwung. Ihr habt einen Namen. Ihr müsst nun mitten ins Herz des verstrahlten Commonwealth vorstoßen, um endlich an „handfeste Informationen“ über Shaun heranzukommen.

Aus der Reise in die Erinnerungen von Kellogg habt ihr einiges erfahren und dies habt ihr Dr. Amari berichtet. Ihr müsst den gesuchten Wissenschaftler namens Virgil finden. Dafür schickt euch das Spiel jetzt in das berüchtigte und hoch verstrahlte Gebiet namens „Das Leuchtende Meer“.

Wertvolle Überlebenstipps für die radioaktive Zone:

Ihr wollt nicht an der Strahlenkrankheit leiden, also bereitete euch gut vor und nehmt Anti-Strahlen-Medikamente wie RadAway mit. Einen soliden Schutz bekommt ihr mit eurer Powerrüstung, sie dürfte euch während der ganzen Mission gut beschützen. Der beste Schutz bietet aber der Chemikalienschutzanzug, leider schützt er euch aber nicht gegen viele der mutierten Kreaturen, die sich hier herumtreiben.

Wilde Ghule treiben sich im Leuchtenden Meer in Scharen herum – seid also gut vorbereitet. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um dort hinzu gelangen, müsst ihr einen langen Weg in Richtung Südwesten gehen, folgt dabei den Überresten einer Autobahn. Ihr müsst so lange weitergehen, bis euch euer Pip-Boy eine alternative Route über freies Gelände vorschlägt. Folgt jetzt der Wegmarkierung auf dem Pip-Boy, passt aber auf, es treiben sich hier viele wilde verstrahlte Ungetiere wie Radscorpions, Todeskrallen und Wilde Ghule herum.

Das Innere des Kraters des Atoms sieht nicht besonders einladend aus. Hier findet ihr einen Kult der Kinder des Atoms. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sobald ihr den Rand des Einschlagskraters erreicht habt, kommt ihr in das Gebiet eines seltsamen Kultes. Dieser Kult wird von „Mother Isolde“ geführt. Die Kultisten sind nicht besonders über eure Anwesenheit erfreut. Ihr könnt jetzt Waffengewalt einsetzen oder ihr senkt eure Waffe und fragt, falls ihr genug Charisma habt, wo sich die Höhle befindet. Sie wird euch in Richtung einer Höhle schicken, die sich in der Nähe befindet.

Todeskrallen sind gefürchtete Gegner. Ihr Bauch ist ihre Schwachstelle, visiert also diesen an, sofern es euch möglich ist. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Höhle befindet sich südwestlich vom Atomkrater. Passt aber auf: In der Nähe treibt sich eine Todeskralle herum. Eine Begegnung mit ihr kann sehr unangenehm werden. Ihr werdet Virgil endlich in dieser Höhle finden, achtet aber darauf, keine Verteidigungsanlagen anzugreifen, bevor ihr Virgils Mission erledigt habt, sonst bricht die Quest ab.

Nach einem kurzen Gespräch wird er euch bitten, ihm zu helfen. Ihr sollt mit ihm ein Serum stehlen. Es befinden sich im Institut und es wird nicht einfach sein, es zu bekommen. Während des Gesprächs habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt entweder neugierig nachfragen oder ihr tötet Virgil.

Tipps zur Virgil Mission: „Virgil's Serum“:

Die Mission „Suche nach Virgils Serum“ ist nicht wichtig für den Handlungsverlauf der Hauptgeschichte, aber sie könnte lohnenswerte Belohnungen bringen, wenn ihr er ein hilfsbereiter Charakter seid. Ihr könnt nach Abschluss der Mission seine Höhle nutzen und euch an seinem Equipment bedienen.

bringen, wenn ihr er ein hilfsbereiter Charakter seid. Ihr könnt nach Abschluss der Mission seine Höhle nutzen und euch an seinem Equipment bedienen. Ihr könnt aber auch einfach Virgil töten und ihm sein einzigartiges Gewehr wegnehmen: Virgils Gun

Ihr findet Virgil nicht? So ein Bug kann vorkommen, wenn ihr schon vorher in der Höhle gewesen seid. Mithilfe der Konsole könnt ihr Virgil aber problemlos spawnen, gebt dafür prid 6b505 enable ein.

Nun geht es, vorausgesetzt ihr macht mit der Hauptmission weiter, mit „Jäger/Gejagte“ weiter. Es kann nicht mehr lange dauern, bis ihr das berüchtigte Institut erreicht.

