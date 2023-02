In Hogwarts Legacy könnt ihr zwei versteckte Depulso-Rätsel entdecken, die zu den schwierigsten Herausforderungen im Spiel gehören. Dabei müsst ihr mit den Sprüchen Depulso und Accio Blöcke verschieben, um höhergelegene Schatztruhen zu erreichen. An dieser Stelle zeigen wir euch im Video-Guide, wie ihr die Depulso-Rätselräume 1 und 2 finden und lösen könnt.

Depulso-Rätsel freischalten

Über die Rätselräume erhaltet ihr zwei der Sammlungstruhen in der Schule von Hogwarts. Wollt ihr das Spiel zu 100% beenden, müsst ihr diese also finden. Bevor ihr die Depulso-Rätsel abschließen könnt, müsst ihr aber zunächst die Nebenmission „Die Halle von Herodiana“ lösen.

Diese Mission zeigt euch, wie ihr die versteckten Räume entdecken und die Rätsel darin lösen könnt. Die Rätselräume 1 und 2 sind quasi noch schwierigere Versionen des Depulso-Rätsels aus der Nebenmission, die im Anschluss in Hogwarts freigeschaltet werden.

Depulso-Rätselraum 1 finden und lösen

Macht eine Schnellreise zum Flohflammen-Ort Der Bibliotheksanbau → Unterrichtsraum: Zaubertränke. Lauft vom Spawnpunkt aus geradeaus durch die Tür vor euch und geht daraufhin links die Treppen nach unten. Folgt nun einfach dem Weg durch die Tür links zu einem großen Gang. Ihr müsst Alohomora freischalten, um die verschlossene Tür öffnen zu können.

Rechts an der Wand werdet ihr dann einen Knopf entdecken, den ihr mit Depulso betätigen könnt. Daraufhin öffnet sich der Zugang zu Depulso-Rätselraum 1. Falls ihr Probleme beim Finden des Raums und den Rätseln darin habt, folgt ihr am besten unserem Video-Guide unterhalb.

Hogwarts Legacy: Fundort und Lösung für Depulso-Rätselraum 1

auf YouTube

Im Rätselraum ist es eure Aufgabe, alle drei Truhen zu erreichen, die sich links und rechts an der Wand sowie weiter vorne auf der gegenüberliegenden Seite an höhergelegenen Stellen befinden. Dazu müsst ihr die vorhandenen Blöcke im Raum mit den Zaubersprüchen Accio und Depulso verschieben und so anordnen, damit sie als Plattformen zum Erreichen der Truhen dienen.

Beachtet dabei, dass Blöcke zu einem größeren Block verbunden werden, wenn sie sich berühren. Ihr verschiebt sie dann fortan als einen größeren Block. Solltet ihr an irgendeiner Stelle einen Fehler machen und in eine Sackgasse geraten, könnt ihr den Rätselraum jederzeit zurücksetzen, indem ihr einen einfachen Zauberschuss (R2/RT-Taste) auf das hängende leuchtende Objekt an der linken Wand macht.

Habt ihr alle drei Truhen im Raum geplündert, könnt ihr zum Eingangsbereich zurückkehren und die Sammlungstruhe plündern, die hier nun spawnt. Damit gilt der Rätselraum als erfolgreich absolviert. Solltet ihr Probleme bei der Rätsellösung haben, haltet euch an das Video oben.

Depulso-Rätselraum 2 finden und lösen

Macht eine Schnellreise zum Flohflammen-Ort Der Flügel des Glockenturms → Hof des Glockenturms. Lauft vom Spawnpunkt aus links nur die erste Treppe nach oben und lauft dann direkt geradeaus weiter durch die Tür vor euch. Geht weiter geradeaus die Treppe nach oben und in den offenen Klassenraum vor euch. Hier müsst ihr am anderen Ende erneut ein Schloss öffnen. Lauft im anschließenden Raum in die südwestliche Ecke, um den Knopf rechts an der Wand zu entdecken, den ihr mit Depulso betätigen könnt.

Der Depulso-Rätselraum 2 ist nochmal um einiges komplexer und schwieriger als der erste Raum. Haltet euch also an das Video unterhalb für den Fundort und die komplette Lösung.

Hogwarts Legacy: Fundort und Lösung für Depulso-Rätselraum 2

auf YouTube

Dieses Mal müsst ihr gleich zwei Rätselräume hintereinander bewältigen. Wie gehabt könnt ihr bei Fehlern die Rätselräume jederzeit durch Schießen auf das leuchtende Objekt zurücksetzen. Ihr müsst zunächst die Einbuchtung in der Wand links vor euch erklimmen, um den ersten Schatz zu plündern.

Anschließend öffnet sich ein Zugang auf der gegenüberliegenden Seite, der euch zum zweiten Rätselraum mit den beiden anderen Truhen führt. Diese befinden sich auf der linken und rechten Seite. Habt ihr alle Truhen geöffnet, öffnet sich der Ausgang und ihr könnt erneut eine Sammlungstruhe mit einem zufälligen Beschwörungsobjekt öffnen.

