Astronomie-Altäre gehören zu den Sammelobjekten in Hogwarts Legacy, bei denen ihr ein Teleskop so ausrichten müsst, dass ihr die entsprechende Sternenkonstellation im Nachthimmel entdecken könnt. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller 15 Astronomie-Altäre im Spielverlauf.

Fundorte aller 15 Astronomie-Altäre

Astronomie-Altäre werden erst freigeschaltet, nachdem ihr die 29. Hauptmission „Unterrichtsstunde: Astronomie“ absolviert habt. Im Verlauf der Mission werdet ihr auch automatisch euren ersten Altar abschließen. Dazu interagiert ihr mit den entsprechenden Stein-Altären und müsst dann durch Rotieren und Zoomen das Teleskop so ausrichten, das es mit der jeweiligen Sternenkontellation übereinstimmt.

Wichtiger Hinweis: Astronomie-Altäre könnt ihr immer nur nachts abschließen. Ihr müsst also eventuell vorher die Astronomie-Altäre könnt ihrabschließen. Ihr müsst also eventuell vorher die Tageszeit ändern , bevor ihr mit ihnen interagieren könnt.

Die Astronomie-Altäre sind nicht verpassbar, ihr könnt sie also absolvieren, wann ihr wollt. Wenn ihr in der Regionsübersicht auf der Karte ganz herauszoomt, könnt ihr pro Region sehen, wie viele Altäre es in der Region gibt und wie viele ihr schon abgeschlossen habt. Sie werden mit einem Mondsymbol auf der Karte markiert.

Im Herausforderungen-Menü unter der Kategorie „Erkundung“ könnt ihr euch nach jeweils fünf abgeschlossenen Altären alle drei Teile des Sternenseher-Outfits abholen. Im Folgenden zeigen wir euch die genauen Fundorte für alle 15 Astronomie-Altäre und welche Sternzeichen die Lösungen darstellen.

Sumpf an der Nordfurt (1 Altar)

Astronomie-Altar #1: Zentaur

Verbotener Wald (1 Altar)

Astronomie-Altar #2: Drache

Tal von Hogsmeade (1 Altar)

Astronomie-Altar #3: Löwe

Hogwarts-Gelände (1 Altar)

Astronomie-Altar #4: Phönix

Region südlich von Hogwarts (2 Altäre)

Astronomie-Altar #5: Lyra

Werdet ihr automatisch während der Hauptmission „Unterrichtsstunde: Astronomie“ abschließen.

Astronomie-Altar #6: Skorpion

Tal von Hogwarts (2 Altäre)

Astronomie-Altar #7: Rabe

Astronomie-Altar #8: Steinbock

Feldcroft-Region (2 Altäre)

Astronomie-Altar #9: Eidechse

Astronomie-Altar #10: Pendeluhr

Poidsear-Küste (1 Altar)

Astronomie-Altar #11: Wasserschlange

Marunweem-See (1 Altar)

Astronomie-Altar #12: Großer Hund

Kap am Herrenhaus (1 Altar)

Astronomie-Altar #13: Schütze

Cragcroftshire (1 Altar)

Astronomie-Altar #14: Walfisch

Clagmar-Küste (1 Altar)

Astronomie-Altar #15: Wolf

