Hogwarts Legacy ist ein voller Erfolg. Auch auf Twitch zählt das magische Open-World-Abenteuer zu den Top-Games. Ein Dialog in der Zauberschule lässt beim Streamer Trymacs jetzt den inneren 14-Jährigen zum Vorschein kommen.

Hogwarts Legacy Facts

„Gekreuzte Stäbe“ in Hogwarts Legacy lösen Gelächter aus

In Hogwarts Legacy könnt ihr euren Traum wahr machen. Endlich bekommt ihr per Eulenpost einen Brief für die Schule für Hexerei und Zauberei. Zentrales Werkzeug ist dabei natürlich der Zauberstab. Twitch-Streamer Trymacs kommt jedoch trotzdem auf unanständige Gedanken, als er gefragt wird, ob er bei den „Gekreuzten Stäben“ mitmachen will.

Hogwarts Legacy - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.02.2023 20:30 Uhr

Na gut, es sind halt Zauberstäbe. Das kann ja mal passieren. Allerdings wird der Dialog über den Duellier-Klub noch viel besser. Es gewinnt beispielsweise, derjenige, „der am Ende noch steht“. Außerdem könnt ihr bei den Gekreuzten Stäben auch mit einem Partner antreten oder „du machst es allein“. Trymacs kann sich da nur fragen: „Wer hat das geschrieben? Das muss doch jemand hören. Was labert der denn die ganze Zeit. Das wird ja immer zweideutiger.“

Schaut euch hier Trymacs Twitch-Clip zu den „Gekreuzten Stäben“:

Zweideutigkeit in Hogwarts Legacy: Trymacs ist nicht allein

Trymacs Reaktion reicht von hochgezogenen Augenbrauen bis hin zu verwirrtem Kopfschütteln. Und wer kann es ihm verübeln? Ein Blick in den Twitch-Chat verrät, dass seine Zuschauer genau den gleichen Gedanken haben. Am Ende geben auch sie sich ganz dem Gelächter hin.

In Hogwarts Legacy gibt es natürlich Hunderte Dialoge. Die meisten davon sind bestimmt ganz harmlos. Harry-Potter-Fans können von dem magischen Abenteuer in der Zauberschule gar nicht genug bekommen. Da müssen jetzt natürlich mehr Inhalte her. Es gibt auch schon konkrete Wünsche für einen ersten DLC. Die Fans wünschen sich die Rückkehr von Quidditch.