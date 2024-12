iPhone Zwischenablage: So könnt ihr es öffnen und löschen

Auf dem iPhone könnt ihr Texte in verschiedenen Apps kopieren, die dann in der Zwischenablage gespeichert werden. Aber wo genau befindet sich diese Zwischenablage auf dem iPhone? Und ist es möglich, mehrere Inhalte gleichzeitig zu speichern oder ältere Einträge wiederherzustellen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Neben Texten können auch Bilder und andere Inhalte unter iOS zwischengespeichert werden, um sie in einer anderen App auf dem iPhone weiterzuverwenden. Das eignet sich zum Beispiel, wenn ihr jemandem einen Link aus Safari im Chat mitteilen möchtet oder eine Nachricht aus einem WhatsApp-Gespräch in einem anderen Messenger teilen wollt.

Anzeige

iPhone: Zwischenablage öffnen & wiederherstellen?

Elemente lassen sich am iPhone in der Zwischenablage speichern, indem man länger auf den Inhalt drückt. Bei Texten habt ihr so die Möglichkeit, den gewünschten Ausschnitt zu markieren. Durch ein längeres Drücken auf ein Textfeld lässt sich der zuletzt gespeicherte Inhalt an einer anderen Stelle einfügen.

Anzeige

Schreiben auf dem iPhone Abonniere uns

auf YouTube

Einen Verlauf der Zwischenablage gibt es aber nicht. Das iPhone speichert hier also lediglich genau einen Eintrag. Falls ihr nicht mehr genau wisst, was in der Zwischenablage liegt, fügt den Inhalt einfach an einer beliebigen Stelle ein, zum Beispiel in der Notizen-App. Kopiert ihr einen neuen Text, wird der letzte Inhalt überschrieben und gelöscht. Inhalte aus der Zwischenablage lassen sich nicht wiederherstellen. Ihr müsst euer iPhone mit einer zusätzlichen App ausrüsten, wenn ihr mehr Optionen für den Zwischenspeicher benötigt.

So sieht es bei Android-Smartphones aus:

iPhone: Mehrere Elemente in der Zwischenablage speichern und anzeigen

Benötigt ihr eine größere Zwischenablage, bei denen sich mehrere Medien gleichzeitig speichern lassen, müsst ihr eine zusätzliche App installieren. Bei Texten hilft euch zum Beispiel eine erweiterte Tastatur-App wie SwiftKey.

Anzeige

Microsoft SwiftKey-Tastatur SwiftKey

Ihr müsst die neue Tastatur am iPhone einrichten, um anschließend mehrere unterschiedliche Inhalte zwischenspeichern zu können. Möchtet ihr nicht nur Texte, sondern auch Bilder und andere Medien in der Zwischenablage lagern, hilft euch ebenfalls eine kostenlose, zusätzliche iOS-App.

+Zwischenablage - Text, Bild Chun Kai Lau

Anybuffer Ameba Labs, LLC

So könnt ihr bequem auf einen Verlauf zurückgreifen und müsst keine Sorge haben, dass der zuletzt gespeicherte Inhalt einfach überschrieben wird und verloren geht.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.