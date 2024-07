Neuer Xbox-Bestseller für nur 1,99 Euro: Simulator summt an die Charts-Spitze

In den Xbox-Charts sorgt momentan eine stark reduzierte Simulation der etwas anderen Art für Wirbel. Der Bee Simulator kostet aktuell nur 1,99 Euro – und Xbox-Fans lassen sich diesen Deal nicht entgehen.

Wolltet ihr die Welt immer schon einmal aus der Perspektive einer Biene erkunden? Dann ist der Bee Simulator genau das richtige Spiel. Aktuell ist der skurrile, aber beliebte Simulator im Xbox-Store um satte 90 Prozent im Preis reduziert und erreicht somit sogar die Spitze der Bestseller-Charts.

Bee Simulator bekommt Mega-Rabatt im Xbox-Store

Der Bee Simulator lässt euch die Kontrolle über eine fleißige Biene übernehmen. Ihr bringt in Erfahrung, dass Menschen den Baum abholzen wollen, der gleichzeitig aber die Heimat eures Bienenstocks ist. Also beginnt ihr ein farbenfrohes Abenteuer, in dem ihr euch gegen gefährliche Feinde wie Menschen, Wespen und Spinnen behaupten, jede Menge Pollen verteilen und eure Familie retten müsst.

Schaut euch hier den Trailer zum Bee Simulator an:

Bee Simulator: Offizieller deutscher Trailer

Das Open-World-Abenteuer kann im Xbox-Store eine Wertung von 3,7 von 5 möglichen Sternen vorweisen. Euch erwartet hier also zwar nicht unbedingt ein Meilenstein der Gaming-Geschichte, aber immerhin ein niedliches und kurzweiliges Spiel, das zum Entdecken einlädt. Für den günstigen Preis von 1,99 Euro statt 19,99 Euro können Spieler ohnehin wenig falsch machen. Der Rabatt läuft noch bis zum 17. Juli 2024 (im Xbox-Store ansehen).

Xbox-Charts: Simulator ist neuer Überraschungs-Hit

In den Xbox-Bestsellern kann der Bee Simulator mit seinem Mega-Rabatt richtig zustechen und landet aktuell auf dem zweiten Platz – nur EA Sports FC 24 ist derzeit demnach populärer. Ansonsten können in den Top 10 noch einige ebenfalls stark reduzierte Spiele auf sich aufmerksam machen – darunter der Zombie-Kult-Hit Dead Rising 4 und das explosive Shooter-Highlight RoboCop: Rogue City.

Ein kontroverses Fantasy-RPG ist außerdem momentan im Xbox-Store zum ersten Mal reduziert:

