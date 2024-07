Knuspr Standorte: Welche Städte werden beliefert?

Der Online-Supermarkt und -Hofladen „Knuspr“ liefert bereits in mehreren Städten Deutschlands Lebensmittel und alles, was ihr für den alltäglichen Verbrauch benötigt. An welchen Standorten Knuspr aktuell vertreten ist und wie ihr herausfindet, ob der Dienst auch zu euch liefert, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Knuspr-Standorte (2024)

Knuspr deckt mit seinem Lieferdienst derzeit ausgewählte Regionen in Deutschland ab. Der Service bietet eine flexible Lieferung innerhalb eines genau definierten Zeitfensters. Aktuell bietet Knuspr seinen Lebensmittel-Lieferdienst in den folgenden Städten und Regionen an:

Augsburg

Berlin

München

Darmstadt

Frankfurt

Hanau

Mainz

Wiesbaden

Anzeige

Dabei ist zu beachten, dass auch umliegende Gemeinden, Städte und Ortschaften beliefert werden. So könnt ihr den Dienst beispielsweise auch um Berlin von Potsdam bis Fürstenwalde sowie um München von Freising bis Wolfratshausen nutzen. Auch die vielen Orte und Dörfer zwischen den Großstädten im Rhein-Main-Gebiet werden beliefert.

Selbst überprüfen, ob Knuspr zu euch liefert

Wenn ihr in einem Randgebiet von Berlin oder München lebt oder in einer der nicht aufgezählten Gemeinden zwischen den Städten im Rhein-Main-Gebiert, könnt ihr ganz einfach selbst überprüfen, ob Knuspr euch beliefert. Geht dafür wie folgt vor:

Öffnet die Knuspr-Liefergebietsprüfung in einem neuen Tab eures Browsers. Gebt entweder euren Standort frei oder eure vollständige Adresse in das entsprechende Feld ein. Klickt auf den Button „Jetzt loslegen“, um die Liefergebietsprüfung durchzuführen.

Anzeige

Wenn die Adresse im Liefergebiet liegt, wird euch direkt das früheste Zeitfenster sowie der Mindestbestellwert angezeigt. Ihr könnt über den Button „Liefergebühren und -zeiten anzeigen“ euch auch ein anderes Zeitfenster innerhalb der nächsten 2 Tage aussuchen sowie die Liefergebühren je nach Warenwert anschauen.

Falls eure Adresse außerhalb des aktuellen Liefergebiets liegt, könnt ihr den Button „Lass dich informieren, sobald wir zu dir liefern“ anklicken. Wenn ihr hier eure E-Mail-Adresse eintragt, werdet ihr informiert, sobald auch euer Wohngebiet von Knuspr beliefert wird.

Falls Knuspr nicht zu euch liefert, könnt ihr ja mal schauen, ob die Konkurrenz von Picnic euch eure Lebensmittel an die Haustür bringt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.