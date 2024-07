Kleinanzeigen: „Bald online“ dauert ewig und geht nicht weg?

Stellt ihr Artikel bei Kleinanzeigen ein, sind diese meistens direkt für andere sichtbar. Es gibt aber Fälle, bei denen zunächst die Meldung „Bald online“ auf der Artikelseite erscheint. Was bedeutet das und kann man das umgehen?

Anzeigen werden nach dem Abschicken von Kleinanzeigen geprüft. Je nach Art des Artikels kann die Überprüfung etwas länger dauern. In solchen Fällen ist dann der Vermerk „Bald online“ auf dem Produktbild zu sehen. Was kann man tun, wenn der Status „Bald online“ ewig dauert und nicht weggeht?

Anzeige

„Bald online“ – was bedeutet das?

Besonders bei Artikeln, die mit einem hohen Preis angeboten werden, kann der Status erscheinen, zum Beispiel bei aktuellen iPhones. Auch wenn man sehr viele Artikel innerhalb einer kurzen Zeitspanne veröffentlichen will, kann die Meldung erscheinen. Man will damit Betrügereien im Kleinanzeigenportal verhindern.

Anzeige

Der Support von Kleinanzeigen gibt selbst an, dass es bei bestimmten Anzeigen durchaus mehrere Stunden dauern kann, bis „Bald online“ verschwindet und euer Artikel endlich sichtbar wird. Man kann die Prüfung nicht umgehen. Es gibt also keine Möglichkeit, die Überprüfung zu beschleunigen. Im Support-Bereich heißt es:

„Sollte deine Anzeige nicht sofort sichtbar sein, bitten wir dich um etwas Geduld.“

Anzeige

Diese Anzeige muss noch gründlich geprüft werden, bevor sie bei Kleinanzeigen sichtbar wird (Bildquelle: Kleinanzeigen-App, Screenshot GIGA)

Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks Abonniere uns

auf YouTube

Kleinanzeigen: „Bald online“ umgehen?

Es liegt im Normalfall also kein Problem oder Fehler vor, wenn der Status auch nach mehreren Stunden noch nicht verschwunden ist. Vermutlich erfordert euer Angebot eine ausführlichere Überprüfung. Vermeidet es, eine Beschreibung zu überarbeiten, solange der Status angezeigt wird. Ändert ihr etwas, wird euer Artikel wieder an den Anfang der Warteschlange gesetzt und die Wartezeit beginnt von vorne. Ihr beschleunigt die Prüfung damit also nicht, sondern verzögert sie sogar noch. Sobald euer Angebot online geht, werdet ihr per E-Mail darüber informiert. Dann verschwindet auch der Hinweis „Bald online“ aus dem Anzeigebild.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.