31 Kleinanzeigen-Typen, die jeder kennt und abgrundtief hasst

Getty Images / Catalin205 13 / 32

Anzeige

„Pass auf, wir machen das so: Ich schicke dir die Hälfte des Geldes, du verschickst das Paket und wenn es da ist, schicke ich dir den Rest, okay? Ich kann übrigens nur per PayPal bezahlen.“

Nope, vergiss es. Ganz oder gar nicht, Kollege! Und um PayPal mach‘ ich sowieso gerne mal einen Bogen, da die Leute ansonsten gerne mal den Käuferschutz einschalten, um mich zu betrügen.