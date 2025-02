Kleinanzeigen: Anzeige „reservieren“ – Bedeutung & wie es geht

Bei Kleinanzeigen findet ihr alles, was das Herz begehrt und könnt eure nicht mehr benötigten Gegenstände anbieten. Falls ihr euch mit einem Interessenten einig geworden seid, könnt ihr einen Artikel als „reserviert“ oder „verkauft“ markieren.

So können andere Nutzer sehen, dass die Ware aus dem Angebot aller Voraussicht nach in Kürze einen neuen Besitzer finden wird. Als Verkäufer zeigt ihr somit an, dass ihr keine weiteren Nachrichten zum Angebot mehr erhalten wollt, ohne die Anzeige dabei aber offline nehmen zu müssen.

Wie kann man Artikel „reserverien“?

Die „Reserviert“-Funktion wurde erst nachträglich im Kleinanzeigen-Portal eingeführt. Früher mussten Nutzer das Wort in den Titel schreiben. Mittlerweile können Verkäufer die Option bei eigenen Anzeigen aktivieren:

Um ein Angebot als „reserviert“ zu markieren, sucht die entsprechende Anzeige heraus. Ihr erreicht sie schnell über den „Meins“-Bereich. Tippt hier auf „Reservieren“. Den Button gibt es auch im Chat-Fenster. Seid ihr gerade in einem Gespräch zu dem entsprechenden Artikel, scrollt ganz nach oben. Links findet ihr dann den „Reservieren“-Button. Der Artikel wird nicht für einen bestimmten Teilnehmer in Kleinanzeigen reserviert. Der Button funktioniert also unabhängig vom Chat-Partner. Sobald ihr die Anzeige reserviert habt, erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Produktbild. Der Artikel kann dann nicht mehr von anderen Kleinanzeigen-Nutzern gefunden werden. © Screenshot GIGA

Was bedeutet „Reserviert“ bei Kleinanzeigen?

Der Status eignet sich, wenn ihr euch mit einem möglichen Käufer einig geworden seid, der Handel aber noch nicht abgeschlossen wurde. Die Anzeige ist über die öffentliche Suche nicht mehr auffindbar. Andere Kleinanzeigen-Nutzer, die das Produkt favorisiert haben oder mit denen ihr bereits dazu schreibt, werden nicht direkt über den Status informiert. Sie sehen die Änderung aber in der Vorschau der favorisierten Anzeigen und im Chat-Fenster. Dort ist das Produktbild ausgegraut. Öffnet man die Anzeige, steht dort „Reserviert“ auf dem Artikelbild.

Mit der Angabe sehen andere Nutzer schnell, dass das Angebot nicht mehr verfügbar ist. Der Angebotsersteller muss gleichzeitig sein Angebot nicht offline nehmen. So kann der Interessent, für den die Ware reserviert ist, weiterhin auf die Angebotsdaten inklusive Beschreibung und Fotos zugreifen. Durch den Status wird die Anzeige nicht gelöscht. Falls der interessierte Käufer doch noch abspringt, könnt ihr den Artikel so schnell wieder anbieten, ohne ihn neu einstellen zu müssen.

Als Käufer könnt ihr einen gewünschten Artikel nicht reservieren. Wollt ihr ein Produkt unbedingt haben, könnt ihr es aber über die „Direkt kaufen“-Option sicher erhalten, wenn die Funktion für das entsprechende Angebot aktiviert ist.

Wie lange kann man bei Kleinanzeigen reservieren?

Eine festgelegte Länge, wie lange ein Produkt „reserviert“ sein kann, gibt es nicht. Ist der Status sehr lange bei einer Anzeige zu sehen, hat der Verkäufer entweder vergessen, das Angebot nach dem Handel zu löschen oder die Abwicklung verzögert sich. Falls der „Reserviert“-Status über eine längere Zeit bei einem Produkt nicht verschwindet, könnt ihr den Anbieter anschreiben und höflich nachfragen, ob der Artikel noch verfügbar ist. Möglicherweise ist ein Interessent wieder abgesprungen und der Anbieter hat vergessen, den Artikel wiederzuveröffentlichen.

Tipp: Falls euch ein Mitglied nervt, könnt ihr Nutzer bei eBay Kleinanzeigen melden.

So funktioniert das „reservieren“ bei Kleinanzeigen

Wer Kenntnisse in Bildbearbeitungsprogrammen hat, kann auch auf seinem Artikelbild einen Balken mit der Aufschrift „reserviert“ platzieren. So sehen Interessenten auf den ersten Blick in der Suche, dass der Artikel bereits vergeben ist.

Mit einem Bildbearbeitungsprogramm kann man auch auf dem Foto auf einen reservierten Status hinweisen

Solltet ihr in den Kleinanzeigen auf einen Artikel stoßen, der bereits seit mehreren Tagen oder Wochen als „reserviert“ angezeigt wird, hat der Verkäufer eventuell vergessen, die Anzeige zu deaktivieren oder den manuell gesetzten Status zu entfernen. Seid ihr interessiert am Artikel, schreibt den Verkäufer einfach an. Mehr als eine Absage oder keine Antwort kann schließlich nicht erfolgen.

Manche Nachrichten von Kleinanzeigen-Nutzern lassen sich nur schwer verstehen. Im Video zeigen wir euch, was die schwerste Sprache der Welt ist:

Habt ihr als Verkäufer einen Gegenstand als „verkauft“ oder „reserviert“ markiert und meldet sich der potentielle Käufer nicht mehr, entfernt den Zusatz einfach wieder, um den Artikel wieder für andere Interessenten verfügbar zu machen.

