Vinted: Artikel aus Frankreich & Italien ausschalten – geht das?

Vinted ist eine beliebte Möglichkeit, um Kleidung zum Schnäppchenpreis zu ergattern und alte Klamotten loszuwerden. Seit einiger Zeit bekommt man in den Suchergebnissen auch Angebote aus Frankreich und Italien angezeigt. Kann man das ausschalten?

Vinted zeigt Artikel aus Frankreich – kann man das ausschalten?

Aktuell gibt es bei Vinted keine Option, Angebote aus Frankreich oder Italien auszublenden. Es gibt keinen Filtern oder ähnliches.

Werden bei euch plötzlich Angebote aus dem Ausland angezeigt, ist das kein Fehler und auch keine falsche Einstellung. Das „Feature“ wurde Ende 2024 von Vinted eingeführt. Seit November werden dort also neben Artikeln aus Deutschland auch Angebote aus Frankreich und Italien angezeigt. Gleichzeitig kann man die eigenen Artikel auch in den jeweiligen Ländern verkaufen.

Das steckt dahinter

Laut eigenen Angaben hat Frankreich die „größte Vinted-Community“. Die Betreiber der Plattform geben damit also den Vorteil an, dass eigene Artikel einem weitaus größeren Interessentenkreis angeboten werden können. Sachen, die jahrelang im Schrank lagen, sollten so schneller verkauft werden können. Zudem gibt es für Vinted-Nutzer durch die erhöhte Anzahl an potenziellen Anbietern so mehr Möglichkeiten, begehrte und seltene Stücke zu finden. Die Nachrichtenfunktion ist mit einem integrierten Übersetzer ausgestattet, sodass man auch mit den internationalen Vinted-Nutzern problemlos Absprachen treffen kann.

Vinted: Frankreich & Italien – das sagen die Nutzer

Bei den Nutzern ruft der erweiterte Nutzerkreis gemischt Gefühle hervor. Es gibt einige, die Vinted für Teilnehmer aus Frankreich und Italien deaktivieren möchten. Vorrangig werden erhöhte Versandkosten, eine lange Versandabwicklung und „Komplikationen am Zoll“ erwähnt (Quelle: Reddit). Da aber sowohl Frankreich als auch Italien innerhalb der EU liegen, gibt es keine besonderen Zollbestimmungen (Quelle: Zoll.de).

„Der Warenverkehr innerhalb der EU ist grundsätzlich frei.“ Quelle: Zoll.de

Problematisch ist auch, dass Größen international möglicherweise anders ausfallen als in Deutschland gewohnt. Beim Versand greift Vinted unter die Arme und bietet Rabatte für internationale Sendungen an. Die Versandkosten sollen dann also genauso hoch sein wie beim Versand innerhalb Deutschlands (Quelle: Onlinehändler-News). In der Regel ist man dann aber an UPS als Transportdienst gebunden und muss den Handel innerhalb des Vinted-Systems abwickeln. Da bei Vinted nicht nur Kleidung, sondern unter anderem auch Bücher oder DVDs verkauft werden, muss man zudem genau hinschauen, welche Sprachversion man bei Medien erhält.

Es gibt aber auch Nutzer, die sich über die Einführung des neuen Features freuen. So kann man seine Artikel teilweise besser verkaufen, da es mehr Interessenten gibt. Zudem findet man über Vinted nun mehr Artikel, die es möglicherweise bei deutschen Verkäufern nicht im Angebot gibt.

Klappt bisher ganz gut Ich war anfangs auch skeptisch. Mittlerweile habe ich aber Artikel aus Frankreich bestellt, ohne einen großen Unterschied zu deutschen Verkäufern zu bemerken. Auf eine längere Versandzeit muss man sich aber schon einstellen. Martin Maciej

