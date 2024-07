Kleinanzeigen: Käufer bestätigt Erhalt der Ware nicht – was jetzt?

Beim Kleinanzeigen-Portal gibt es die „Direkt kaufen“-Option, die sowohl für Käufer als auch für Verkäufer für mehr Sicherheit sorgen soll. Verkäufer erhalten ihr Geld, sobald der Käufer im System bestätigt, dass der Artikel bei ihm angekommen ist. Was kann man aber tun, wenn der Käufer den Erhalt der Ware nicht bestätigt?

Als Verkäufer möchte man sein Geld normalerweise so schnell wie möglich erhalten. Bei der „Direkt kaufen“-Option wird ein Betrag aber nicht direkt auf das Verkäuferkonto übermittelt, sondern an den Zahlungsdienstleister „Online Payment Plattform“. Wie bekommt man das Geld als Verkäufer?

„Sicher bezahlen“ bei Kleinanzeigen: Wie bekommt man sein Geld?

Bestätigt der Käufer den Erhalt der Ware nicht, geht das Geld nicht verloren. Der vereinbarte Betrag wird automatisch nach 14 Tagen automatisch freigegeben und an das eigene OPP-Konto übermittelt. Achtet darauf, eure Bankdaten beim Zahlungsdienstleister aktuell zu halten, damit das Geld auf das richtige Konto ausgezahlt werden kann.

Kleinanzeigen: Käufer bestätigt Erhalt der Ware nicht

Der Käufer wird automatisch an die Bestätigung erinnert. Es kann verschiedene Ursachen haben, warum ein Käufer nicht angibt, dass der gekaufte Artikel bei ihm angekommen ist. Man muss nicht sofort von einem Betrugsversuch ausgehen. Stattdessen kann der Käufer auch einfach vorübergehend verreist sein oder keinen Zugang zu seinem Kleinanzeigen-Account haben.

Als Verkäufer sollte man dabei immer darauf achten, eine Versandform mit Sendungsnummer zu wählen. Nur so kann man nachweisen, dass man einen Artikel auch tatsächlich verschickt hat. Kommt ein Artikel nicht beim Käufer an beziehungsweise kann ein Verkäufer nicht bestätigen, dass die Ware verschickt wurde, kann ein Problem bei Kleinanzeigen gemeldet werden. Der Bezahldienst OPP wendet sich dann an beide Parteien, um den Fall zu klären. Aus diesem Grund solltet ihr einen Artikel auch nicht abholen lassen, der vorher über das System bezahlt wurde.

Falls ihr euer Geld nicht erhaltet oder es andere Probleme mit der „Sicher bezahlen“-Funktion bei Kleinanzeigen gibt, wendet euch entweder an den Support von Kleinanzeigen oder kontaktiert den Finanzdienstleister OPP (das geht hier). Bei PayPal-Zahlungen wendet ihr euch direkt an den PayPal-Support.

