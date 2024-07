Animationsfilm auf Rekordjagd: Disney stößt sich bald selbst vom Thron

Alles steht Kopf 2 ist ein gigantischer Erfolg an den Kinokassen. Der Animationsfilm aus dem Hause Pixar ist drauf und dran der erfolgreichste Vertreter des Genres zu werden.

Am 12. Juni 2024 kam Alles steht Kopf 2 in Deutschland in die Kinos und erreichte seitdem einen Erfolg nach dem anderen. Die Fortsetzung des Disney-Hits aus dem Jahr 2015 gibt wieder Einblick in das Innere von Protagonistin Riley. Die ist in Teil 2 nun ein Teenager und ihre Emotionszentrale bekommt ordentlich Zuwachs. Der Einblick in der Gefühlswelt des jungen Mädchens lockt erneut zahlreiche Zuschauer ins Kino.

Alles steht Kopf 2 bricht Rekorde

Als Erstes löste Inside Out 2, so der englische Originaltitel, Dune 2 als bisher erfolgreichster Film des Jahre 2024 ab. Der zweite Teil der Romanverfilmung von Regisseur Denis Villeneuve spielte weltweit 710 Millionen US-Dollar ein, Alles steht Kopf 2 – stand jetzt – 1,267 Milliarden US-Dollar. Die Milliarden-Grenze knackte die Pixar-Produktion nach 19 Tagen, und überholte damit Die Eiskönigin 2, die dafür 25 Tage benötigte.

Aktuell steht der Film mit den personifizierten Emotionen auf Platz 4 der erfolgreichsten Animationsfilme alle Zeiten, hat aber großes Potenzial noch den ein oder anderen Leinwandstreifen hinter sich zu lassen. Hier kommt eine Liste der derzeitigen Rangfolge nach weltweitem Einspielergebnis. (Quelle: The Numbers).

Die Eiskönigin 2 (2019): 1,451 Milliarden US-Dollar Der Super Mario Bros. Film (2023): 1,361 Milliarden US-Dollar Die Eiskönigin (2013): 1,274 Milliarden US-Dollar Alles steht Kopf 2 (2024): 1,267 Milliarden US-Dollar Die Unglaublichen 2 (2018): 1,242 Milliarden US-Dollar

Der Abstand zu Platz 3 ist also nicht sonderlich groß und auch die anderen Filme befinden sich noch in Reichweite. Ob es für die Spitze reichen wird, bleibt abzuwarten. So oder so gehört der Thron der Animationsfilme aber weiterhin Disney. Mit dem Super Mario Bros. Film von Universal befindet sich in den Top 5 auch nur ein Film, der nicht vom Medienkonzern mit der Maus stammt.

Übrigens, der Vorgänger schafft es mit einem Einspielergebnis von 850 Millionen US-Dollar auf Platz 20. Falls es euch nicht ins Kino zieht, werdet ihr euch wohl etwas gedulden müssen. Ein Release auf der Streaming-Plattform Disney Plus dauert noch ein wenig.

