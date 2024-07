Nur 3,99 Euro: Amazon Prime verscherbelt vergessenen Batman-Film

Amazon Prime hat ein tolles Angebot für Batman-Fans im Programm. Für 3,99 Euro können sich Fans des dunklen Ritters eine echt Perle sichern und zwar Batman of the Future – Der Joker kommt zurück. Wir verraten euch, was ihr über den düsteren Film wissen müsst.

Amazon-Prime-Deal: Batman Beyond im Sonderangebot

Batman ist ohne Frage Kult und wurde mehrfach neu interpretiert. Besonders beliebt war Anfang der 2000er-Jahre die Serie Batman of the Future, auch als Batman Beyond bekannt.

Der Clou: Die Geschichte spielt einige Jahrzehnte in der Zukunft von Gotham. Bruce Wayne ist inzwischen ein alter Mann und der junge Terry McGinnis übernimmt als neuer Batman den Kampf gegen das Verbrechen.

Die Serie brachte es auf insgesamt 52 Folgen und einen Spielfilm. Und genau dieser Film ist aktuell im Angebot auf Amazon Prime Video:

Batman of the future - Der joker kommt zurück Es gibt nichts zu Lachen, wenn der größte aller Schurken aus der Vergangenheit auftaucht, um Batman, Bruce Wayne und ganz Gotham City zu drohen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 14:42 Uhr

Regulär kostet Batman of the Future – Der Joker kommt zurück knapp 10 Euro. Prime-Nutzer hingegen zahlen nur schmale 3,99 Euro.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen:

Batman Beyond: Return of the Joker – Official Trailer

Falls ihr euch noch unsicher seid, ob sich der Film tatsächlich lohnt, dann überzeugt euch vielleicht das folgende Fazit:

Eine fantastische Erweiterung des Batman-Mythos, die eine Hommage an den klassischen Dunklen Ritter darstellt und gleichzeitig den würdigen und ausgereiften Handlungsbogen von Batman Beyond weiterführt. (Quelle: Cinema Crazed)

Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes bewerten 86 Prozent aller User den Film als positiv. Der Kritiker-Score steht sogar bei beachtlichen 100 Prozent Zufriedenheit. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Übrigens: Auch die Serie ist gerade im Angebot für Prime-Kunden. Die erste Staffel mit 13 Folgen kostet aktuell nur 4,99 Euro – anstatt 19,99 Euro. Die zweite und dritte Staffel kosten mit 7,99 Euro ein bisschen mehr.

Batman of the Future - Die komplette 1. Staffel Vom genialen Team der Emmy-gekrönten Serie „Batman: The Animated Series“ kommt die weiterführende Legende des Dark Knight mit einem futuristischen Twist. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 14:58 Uhr

