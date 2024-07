Amazon Fire TV (Cube/Box/Stick): Speicher erweitern? Übersicht alle Generationen

Die Amazon Fire-TV-Geräte sind exzellente Streaming-Player – aber was ist, wenn der Speicher voll ist oder man mal eigene Filme, die Musiksammlung oder Bilder vom USB-Stick anschauen möchte? Ob euer Fire-TV-Cube, der Fire-TV-Stick oder die Fire-TV-Box externen Speicher unterstützt und wie ihr diesen nutzen könnt, erfahrt ihr hier.

Lässt sich der Speicher meines Fire-TV-Geräts erweitern?

Die Unterstützung von externem Speicher scheint für Amazon eher ein zweitrangiges Feature zu sein. Die kleinen Medienplayer sind vor allem zum Streamen von Inhalten aus dem Internet gedacht. Behelfen kann man sich hier, indem man seine Inhalte über das Smartphone auf das Fire-TV-Gerät streamt oder auch die App „Kodi“ verwendet, um Inhalte aus dem eigenen Netzwerk abzuspielen.

Auf welchem Fire-TV-Gerät ihr den Speicher erweitern könnt, worüber das funktioniert und ob ihr hierbei nur Datenzugriff (für Bilder, Videos, Dokumente etc.) habt oder den externen Speicher auch als Gerätespeicher nutzen könnt, um Apps und Systemdateien darauf zu speichern, seht ihr hier in der Übersicht:

Erweiterbar Über Datenzugriff/Gerätespeicher Fire-TV-Stick Gen 1 (2014) Nein - Nein/Nein Gen 2 / Basic (2016) Bedingt Micro-USB (OTG) Ja/Nein 4K (2018) Bedingt Micro-USB (OTG) Ja/Nein Gen 3 / Lite (2020) Bedingt Micro-USB (OTG) Ja/Ja 4K Max (2021) Bedingt Micro-USB (OTG) Ja/Ja Gen 2 4K / Max (2023) Bedingt Micro-USB (OTG) Ja/Ja Fire-TV-Cube Gen 1 (2018) Ja Micro-USB (OTG) Ja/Ja Gen 2 (2019) Ja Micro-USB (OTG) Ja/Ja Gen 3 (2022) Ja USB-A Ja/Ja Fire-TV-Box Gen 1 (2014) Ja USB-A (bis 128 GB) Ja/Ja Gen 2 (2015) Ja USB-A & microSD (bis 128 GB) Ja/Ja Gen 3 (2017) Bedingt Micro-USB (OTG) Bedingt/Nein

Nicht jeder hat einen NAS zu Hause und manchmal ist das Anschließen eines USB-Sticks einfach die bessere Lösung. Dass die Fire-TV-Geräte hierfür nicht unbedingt ausgelegt sind, merkt man aber auch daran, dass der jeweilige Speicher im alten Dateisystem FAT32 formatiert werden muss. Das begrenzt die Größe einzelner Dateien auf maximal 4 GB. Dazu bietet nicht jedes Fire-TV-Gerät die Formatierung ins richtige Dateisystem von sich aus an. In dem Fall müsst ihr euren USB-Stick oder die externe Festplatte erst an einem Computer ins korrekte Dateisystem umformatieren, damit dieser auch vom Fire-TV-Gerät erkannt wird.

Amazon Fire-TV-Stick: Speicher erweitern

Alle Generationen und Variationen des Fire-TV-Sticks sind aufgrund des einzelnen Micro-USB-Anschlusses eigentlich nicht für den Zugriff auf externen Speicher konzipiert. Dank OTG-Unterstützung ist es über Umwege dennoch möglich, einen USB-Stick oder eine externe Festplatte als Speicher ab der 2. Generation der Fire-TV-Sticks zu nutzen. Der Fire-TV-Stick der 1. Generation ist hier aufgrund der fehlenden OTG-Unterstützung jedoch ausgeschlossen.

Um externen Speicher anzuschließen, benötigt ihr jedoch kein normales USB-OTG-Kabel wie bei den Fire-TV-Cubes, sondern ein OTG-Y-Kabel (bei Amazon anschauen). Da der Micro-USB-Anschluss eigentlich zur Stromversorgung dient, muss man den Anschluss mit dem OTG-Kabel splitten, sodass man gleichzeitig das Stromkabel wie auch ein USB-Gerät anschließen kann.

Y-Adapter-Kabel (Micro-USB OTG) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.07.2024 13:28 Uhr

Amazon Fire-TV-Cube: Speicher erweitern

Der Speicher der ersten beiden Fire-TV-Cubes lässt sich über den Micro-USB-Anschluss auf der Rückseite erweitern. Hierfür wird jedoch zwingend ein OTG-Kabel (bei Amazon anschauen) benötigt, damit der Fire-TV-Cube den Speicher erkennt und einhängt. Ab der 3. Generation könnt ihr externen Speicher ganz normal per USB anschließen.

Der angeschlossene USB-Stick oder die Festplatte lässt sich dabei wahlweise als externer Speicher (für Medien, Dokumente etc.) oder als Gerätespeicher (für Apps, Systemdateien etc.) formatieren.

Amazon Fire TV (Box): Speicher erweitern

Bei den drei Generationen der Fire-TV-Box ist die Speichererweiterung komplett unterschiedlich. Bei den ersten beiden Generationen könnt ihr USB-Sticks mit bis zu 128 GB als externen Speicher für Bilder, Filme, Musik und Dokumente verwenden. Ab der zweiten Generation ist es auch möglich eine microSD-Karte einzustecken, die ebenfalls bis zu 128 GB groß sein darf und sowohl als externer und interner Speicher (für Apps, Systemdateien etc.) genutzt werden kann.

Die Fire-TV-Box der dritten Generation ist ein absoluter Sonderfall. Hier ist die Unterstützung von erweiterbarem Speicher sogar problematischer, als bei den Fire-TV-Sticks. Zwar lässt sich auch hier ein USB-Stick über ein OTG-Y-Kabel (bei Amazon anschauen) anschließen, jedoch wird dieser nicht automatisch eingebunden. Ihr müsst also immer eine Dateimanager-App wie zum Beispiel „Total Commander“ nutzen, um den Stick zu mounten, um so auf die Daten Zugriff zu bekommen.

Bildquelle: Amazon, Bearbeitung: GIGA

