Keine 29 Euro bei Amazon: Jeder Flugreisende spart sich damit lästige Kosten

Sommerzeit ist Reisezeit, wer allerdings mit dem Flugzeug unterwegs ist, der erlebt mit etwas Pech bereits am Airport eine böse Überraschung. Nämlich dann, wenn Fluggesellschaften wie beispielsweise Ryanair beim Handgepäck abkassieren. Mit einem neuen Handgepäck-Rucksack kann euch dies aber nicht mehr passieren – gibt es bei Amazon aktuell sogar noch etwas günstiger.

Günstiger bei Amazon: Passgenauer Ryanair-Rucksack

Fluggesellschaften werden immer restriktiver beim Handgepäck, welches kostenfrei mitgenommen werden kann. Die Billigflieger von Ryanair sind da besonders penibel und überprüfen das Gepäck ganz genau hinsichtlich Abmessungen und Gewicht. Auf der sicheren Seite seid ihr jedoch mit dem passgenauen Handgepäck-Rucksack von KSIBNW. Kostet bei Amazon an sich schon günstige 29,99 Euro, wird mit dem aktuellen Produktcoupon aber nochmals 5 Prozent günstiger. Ihr spart also 1,50 Euro zusätzlich und zahlt nur noch 28,49 Euro (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Handgepäck-Rucksack von KSIBNW (40 x 20 x 25 cm) – Schwarz Preis gilt nur zusammen mit Produktcoupon (5 Prozent Ersparnis) und nur bis zum 1. August 2024 beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 11:57 Uhr

Handgepäck-Rucksack von KSIBNW (40 x 20 x 25 cm) – Blau Preis gilt nur zusammen mit Produktcoupon (5 Prozent Ersparnis) und nur bis zum 1. August 2024 beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 11:59 Uhr

Den Coupon findet ihr direkt bei Amazon am Produkt, einfach anklicken und schon spart ihr an der Kasse zusätzlich. Gültig ist der Coupon noch bis zum 1. August 2024 beziehungsweise solange der Vorrat reicht.

Anzeige

Wer keine Versandkosten zahlen möchte, der verfügt entweder über ein Prime-Abo (30 Tage kostenlos testen) oder füllt seinen Warenkorb bis zu einer Bestellhöhe von 39 Euro oder mehr.

Der Handgepäck-Rucksack erfüllt auf den Millimeter genau die scharfen Bestimmungen von Ryanair. Die erlauben nämlich mittlerweile nur noch ein kleines persönliches Gepäckstück, welches beim Ticketpreis inkludiert ist und zwar mit den Abmessungen von maximal 40 x 20 x 25 Zentimetern. Nur dann passt es auch unter dem Vordersitz, denn im oberen Gepäckfach darf es nicht verstaut werden. Dort landen nämlich alle aufpreispflichtigen Handgepäckstücke mit maximal 55 x 40 x 20 Zentimetern.

Anzeige

Schauen wir uns den Rucksack mal etwas näher an:

KSIBNW Handgepäck-Rucksack für Ryanair und Co.

Da Ryanair den kleinsten Nenner beim Handgepäck abgibt, ist der Rucksack natürlich auch geeignet für Flüge mit allen anderen Billig- und Urlaubsfliegern von Easyjet bis hin zu Tui. Wer also am Gate künftig nicht draufzahlen will, der holt sich besser so ein praktisches Teil.

Die Aufteilung des Rucksacks ist ferner so gestaltet, dass im großen Fach mindestens 3 bis 8 Kleidungsstücke mitgeführt werden können – für ein langes Wochenende allemal genug. Im vorderen Fach haben auch kleinere Dinge wie Zeitschriften, ein iPad oder ein Notebook genügend Platz. Besonders clever: Auch eine Powerbank kann mitgeführt werden, sodass sich das iPhone oder Smartphone bequem vom Rücken aus aufladen lässt.

Die Mehrheit ist positiv gestimmt

Farblich haben Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen klassisch Schwarz und helleren Tönen in Blau und Violett. Allerdings gibt es den Coupon nur bei der Variante in Schwarz und Blau. Übrigens: Über 300 der Käufer vergeben im Schnitt gegenwärtig positive 4,4 von maximal 5 Sternen. Im Detail sind 68 Prozent wunschlos glücklich (5 Sterne) und 19 Prozent ziehen allein einen Punkt ab. Insgesamt sind also 87 Prozent und damit eine überwältigende Mehrheit so richtig zufrieden.

Anzeige

Handgepäck-Rucksack von KSIBNW (40 x 20 x 25 cm) – Schwarz Preis gilt nur zusammen mit Produktcoupon (5 Prozent Ersparnis) und nur bis zum 1. August 2024 beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 11:57 Uhr

Handgepäck-Rucksack von KSIBNW (40 x 20 x 25 cm) – Blau Preis gilt nur zusammen mit Produktcoupon (5 Prozent Ersparnis) und nur bis zum 1. August 2024 beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 11:59 Uhr

Wir finden: Wer mit dem Flieger unterwegs ist und fortan Kosten beim Gepäck sparen möchte, der kommt um einen Handgepäck-Rucksack wie dem von KSIBNW nicht mehr drumrum.