Umstrittener Batman enttäuscht Kino-Fans: So lange müsst ihr auf die Rückkehr der Fledermaus warten

Der „The Batman“-Film mit Robert Pattinson sorgte für gemischte Reaktionen. Jetzt erwartet Fans der neuen Auflage eine Enttäuschung.

Das Jahr 2022 bescherte uns mit „The Batman“ von Matt Reeves eine neue Aufmachung der beliebten DC-Figur. In dieser Geschichte war es an „Twilight“-Star Robert Pattinson ins Fledermauskostüm zu schlüpfen und den Bösen den Garaus zu machen. Mit seiner Darstellung des Superhelden erntete Reeves durchaus Kritik, jedoch war der Film im Endeffekt ein großer finanzieller Erfolg. Jetzt müssen Fans von „The Batman“ stark sein: „The Batman 2“ wird nämlich deutlich später in die Kinos kommen, als erwartet. Teil 1 könnt ihr solange kostenlos im Abo bei Amazon Prime Video streamen.

Im folgenden Video gehen unsere Kollegen bei Kino.de darauf ein, was uns in „The Batman 2“ erwarten wird.

THE BATMAN 2: Was erwartet uns in einer Fortsetzung?

„The Batman 2“ – neuer Kino-Termin bekannt

Wie die Seite DEADLINE berichtet, ändert sich der Kinostart für „The Batman 2“ mit Robert Pattinson drastisch. Statt, wie lange angenommen, am 3. Oktober 2025, wird uns die Fortsetzung von Matt Reeves Fledermaus-DC-Helden hierzulande erst am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026 erfreuen – sprich ein ganzes Jahr später. Die vielen Befürworter des unabhängigen DC-Films müssen sich also noch einige Zeit gedulden, ehe Robert aka Bruce Gotham wieder sicherer macht.

Mit einem Einspielergebnis von 772 Millionen Dollar kann man durchaus sagen, dass Pattinsons düstere Emo-Darstellung in „The Batman“ das Publikum überzeugte. Das wird vom Kritiker-Score von 85 % sowie einem Audience-Score von 87 % bei Rotten Tomatoes nur verdeutlicht.

Wieso verspätet sich „The Batman 2“?

Der Grund für die extreme Verspätung der Fortsetzung des beinahe dreistündigen „The Batman“-Filmes ist mitunter der 2023 stattgefundene Doppelstreik in Hollywood. Mit der Absicht, die Arbeitsbedingungen sowie Vergütung von Drehbuchautoren und Schauspielern fairer zu gestalten, führten jene ihre Arbeit mehrere Monate lang nicht aus. Unter den Streik-Unterstützern fanden sich Schauspielgrößen wie George Clooney, Meryl Streep, Charlize Theron, Ewan McGregor und John Cusack.

Zum Glück konnte eine Einigung erzielt werden, sodass in die Film- und Fernsehwelt wieder Leben einkehrte. Die Konsequenz, dass Filme wie „The Batman 2“ nun etwas länger auf sich warten lassen, scheint im Endeffekt ein geringer Preis dafür zu sein, dass nun alle Beteiligten angemessen für ihre Leistung entlohnt werden und uns weiterhin mit spektakulären Geschichten unterhalten. Zu den langersehnten Verfilmungen gehört unter anderem „Dune 2“ mit Timothée Chalamet, der schon nach kurzer Zeit das Einspielergebnis seines ersten Teils übertreffen konnte.

