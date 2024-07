Eure PS5 überhitzt? Tipps zum Kühlen der Konsole an heißen Tagen

Wenn die PS5 überhitzt, schaltet sie sich automatisch aus. Das ist grundsätzlich nicht schlimm, denn so schützt sich die PlayStation vor der Überhitzung. Doch was kann man tun, wenn die PS5 überhitzt? Lässt sich die PS5-Kühlung verbessern? Wir helfen euch dabei, eure Konsole zu kühlen und davor zu bewahren, zu heiß zu werden.

Ihr habt eine größere Festplatte eingebaut? Dann benötigt eure PlayStation wahrscheinlich eine zusätzliche Kühlung. Schaut euch dafür weiter unten unsere Empfehlungen für PS5-Kühlsysteme an.

Standort schützt die PS5 vor dem Überhitzen

Das Wichtigste, was ihr schon vor dem Kauf der PlayStation 5 bedenken solltet, ist ihr zukünftiger Standort. Nach Möglichkeit muss die Konsole genug Platz im Schrank haben, damit die heiße Luft, die aus ihr entweicht, auch das Weite suchen kann. In einem engen Schrank mit Rückwand sieht die PS5 vielleicht gut aus, aber im Sommer, bei über 30 Grad ist es nicht ungewöhnlich, dass sie unter diesen Umständen überhitzt.

In unserem Artikel zum Thema „PS5 – Die Maße müssen stimmen! Die wichtigsten Abmessungen der Konsole“ empfehlen wir euch einen kostengünstigen Schrank, in dem ihr die Konsole so hinstellen könnt, dass es nicht zu eng ist. Wenn ihr aber könnt, dann stellt sie so frei wie möglich einfach neben dem Fernseher auf dem TV-Schrank auf – zumindest bei länger anhaltenden hohen Außentemperaturen.

Was tun, wenn die PS5 überhitzt?

Ist die PS5 überhitzt, schaltet sie sich aus. Wenn das passiert, dann solltet ihr sie auch eine Weile ausgeschaltet lassen. In dieser Zeit kühlt sich die PlayStation ab und ihr könnt schon nach 30 Minuten bis wenigen Stunden weiterspielen. Wenn das System laut wird und anfängt langsamer zu arbeiten, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass es überhitzt. Außerdem bekommt ihr im besten Fall eine Warnmeldung, die euch über die Überhitzung aufklärt.

In diesem Fall solltet ihr gar nicht erst darauf warten, dass die PS5 sich von alleine ausschaltet. Fahrt die Konsole für mindestens 30 Minuten, besser ein paar Stunden herunter und lasst sie abkühlen. Es ist wichtig, dass ihr sie nicht in den Ruhemodus versetzt, sondern komplett ausschaltet! Sucht dann einen besseren Standort für eure PlayStation.

Wenn ihr euch traut, die Konsole aufzumachen, dann empfehlen wir euch, sie zu reinigen. In einem Artikel zeigen wir euch, wie ihr die Seitenplatten entfernen und wechseln könnt. Auf diese Weise öffnet ihr die Verdeckung der Konsole und könnt sie mithilfe eines Staubsauger-Sets vom Staub befreien. Das folgende Set eignet sich dafür:

Universal-Mini-Zubehörset für Staubsauger mit 8 Düsen-Aufsätzen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2024 14:33 Uhr

Viele benutzen gerne Ventilatoren, um die Konsole kühl zu halten. Ventilatoren wirbeln allerdings Staub auf und es kann noch mehr davon ins Innere des Gerätes gelangen. Die Staubschicht speichert die Wärme innerhalb der PS5 und sorgt zusätzlich dafür, dass die PlayStation überhitzt. Das folgende Video von Radio PARALAX zeigt euch, wie ihr zusätzlich den Lüfter ausbauen und reinigen könnt.

Welche PS5-Kühlsysteme gibt es?

Wenn ihr eine eigene SSD eingebaut und den Speicher erweitert habt, ohne eine zusätzliche Kühlung zu verwenden, dann kann es noch eher passieren, dass die PS5 überhitzt. Es gibt auf dem Markt diverse PS5-Kühlsysteme, die ihr verwenden könnt. Hier zwei Beispiele:

PS5-Ladestation mit Kühlsystemen

Dieses Kühlsystem verfügt nicht nur über einen Lüfter, der eure PS5 von unten kühlt, sondern ist gleichzeitig ein Standfuß und Ladestation. Insgesamt hat der Standfuß Platz für zwei Controller und der Lüfter verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen. Außerdem sorgt die blaue Beleuchtung dafür, dass das Kühlsystem auch noch gut aussieht.

Vertikale PS5-Kühlungs-Ladestation mit LED Controller-Ladestation von Mcbazel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2024 14:33 Uhr

Wer etwas mehr Platz auf seinem Schrank hat und die aktuellen Releases immer neben der PlayStation 5 aufbewahren möchte, der kann sich auch den folgenden Standfuß mit Lüfter und Ladestationen für den Controller zulegen. Zusätzlich verfügt er nämlich über 14 Stellplätze für PS5-Games.

PS5/PS5 Slim Ständer mit 3-stufigem Lüfter PS5 Standfuß mit 4 USB-Ports, RGB Licht, Controller-Ladestation, Headset-Halterung und Platz zur Aufbewahrung von 14 Spielen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2024 15:16 Uhr

M.2 Kühlkörper und Wärmeleitpads

Mit diesen Wundermitteln aus Aluminium und Thermal-Pad könnt ihr eure PS5 um 5 bis 20 Grad herunterkühlen. Die Temperatur hängt am Ende von der Umgebung ab. Da der Kühlungseffekt wirklich überzeugend ist, empfehlen wir, die Arbeit auf euch zu nehmen und den Kühlkörper einzubauen. Tut es aber sicherheitshalber erst dann, wenn eure Garantie abgelaufen ist.

GLOTRENDS M.2 Kühler-Kits passend für PS5/PC, 0,12 Zoll (3 mm) dicke M.2 Kühlrippe für 2280 PCIe SSD Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2024 14:49 Uhr

