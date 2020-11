Was die Sendervielfalt betrifft, ist der TV-Streaminganbieter waipu.tv seiner Konkurrenz voraus. Einige Sender könnt ihr schon mit einem kostenfreien Account anschauen, welche Sender und Zusatzfeatures in den unterschiedlichen Abo-Paketen enthalten sind, erfahrt ihr hier auf GIGA.

waipu.tv Facts

Von den Funktionen und der Anzahl an Sendern kann waipu.tv locker mit Platzhirschen wie Zattoo, Joyn oder Magenta TV mithalten. Wer sich für eines der waipu.tv-Abos entscheidet, kann auf eine größere Anzahl an verfügbaren Sender zugreifen und bekommt eine Reihe an erweiterten Funktionen geboten. Für gewöhnlich könnt ihr die kostenpflichtige Abos 30 Tagen lang gratis testen

Direkt zu den Angeboten von waipu.tv

waipu.tv: Pakete in der Übersicht

Aktuell bietet waipu.tv drei verschiedene Pakete, bei denen unterschiedliche Sender geboten werden. Das „Comfort“-Abo mit über 100 Sendern (5,99 Euro/Monat), das „Perfect Plus“-Abo mit über 150 Sendern (12,99 Euro/Monat) sowie das „Türk-Paketi“ mit 32 türkischen Sendern (12,99 Euro/Monat). Darüber hinaus kann man das „Perfect Plus“-Paket noch mit einem Netflix Standard-Abo (23,49 Euro/Monat) oder dem Türk-Paketi (22,99 Euro/Monat) kombinieren.

In allen kostenpflichtigen Abonnements bietet waipu.tv euch die Möglichkeit, das lineare Fernsehprogramm zu pausieren sowie bei Sendungen an den Anfang zurückzuspringen. Im „Comfort“-Paket könnt ihr 50 Stunden über den Online-Recorder aufnehmen und zwei Streams gleichzeitig laufen lassen. Mit „Perfect Plus“ und dem „Türk-Paketi“ könnt ihr viele Sender auch in HD sehen, habt 100 Aufnahmestunden und könnt bis zu 4 Streams parallel nutzen.

Im „Perfect Plus“-Abo sind neben den Free-TV-Sendern von privaten und öffentlich-rechtlichen Medienanstalten auch Pay-TV-Sender enthalten. Darüber hinaus habt ihr nur mit dem „Perfect Plus“-Abo Zugriff auf die sogenannte „waiputhek“, die nochmals mehrere 1.000 Sendungen und Filme als Video-on-Demand bietet.

Direkt zu den Angeboten von waipu.tv

Bilderstrecke starten (8 Bilder) TV-Apps für Android: Kostenlos mit Tablet & Smartphone fernsehen

waipu.tv – Senderliste

Comfort Das Erste

ZDF

RTL

ProSieben

Sat.1

VOX

RTL2

kabel eins

ntv

Bild

WELT

Super RTL

NITRO

DMAX

MAXX

Tele 5

Screamtime

ZDFneo

Sat.1 Gold

RTL plus

SIXX

Bunte TV

TLC

Comedy Central

HGTV

VOX up

bibel TV

Beauty TV

Watch 4 Crime

kabel eins Doku

KIKA

Kiddinx Kids

Europa Park TV

nick

ViktoriaSarina

Family Screen

KIXI

RiC

Hoppi Polla

TOGGO plus

My Animation TV

Cosmo und Wanda

Sky Sport News

Sport1

ADAC

Motorvision FREE

JP Performance

auto motor sport tv

AutoScout24

Insight TV

Fashion TV

Deluxe Music

Deluxe Lounge

MTV

XITE

Melodie TV

Deutsches Musik Fernsehen MySpass Standup

eoTV

Tierwelt live

Xplore

tvtraveller

Welt der Wunder

Waidwerk

Wir angeln!

ZDFinfo

FOCUS TV

Historama

tempora

Watch Dokus

Sallys Welt

JustCooking

3sat

phoenix

arte

One

Bronco

Servus TV

Filmrise Serien

Netzkino

Funny Films

Watch Movies

spot on news

tagesschau 24

ARD-alpha

CNN

BBC World

N24 Doku

CNBC Europe

Aljazeera

euronews

France 24

WDR

NDR

Radio Bremen TV

MDR

rbb

SWR

BR

TV Bayern Regional

hr

SR

QS24

Health TV

Zender

HSE24

QVC

Kaminfeuer TV

gronkh

Rocket Beans TV

MySpass

ATV Avrupa

ShowTürk TV

TV8 Int Perfect Plus Sender des Comfort-Pakets + HD-Qualität

FILMTASTIC

13th Street

Syfy

Universal TV

TNT Serie

TNT Comedy

TNT Film

Arthouse CNMA

FilmBox ArtHouse

kabel eins Classics

ProSieben FUN

Bloody Movies

Silverline

Silverline Catch up

Home of Horror

History

Crime + Investigation

Cirkus

Sat.1 emotions

Romance TV

wettercom TV Heimat Kanal

Fix & Foxi TV

Sport1+

eSports1

Gametoon

Sportdigital Fussball

Motorvision TV

auto motor sport channel

FightBox

fight24

EDGEsport

Fast&Fun Box

Fashion Box

360 Tune Box

RCK TV

Jukebox

Gute Laune TV

GoldStar TV

PLANET

SPIEGEL Wissen

SPIEGEL Geschichte

Docu Box

BonGusto Türk-Paketi FOX (TR)

ATV Avrupa

Euro D

EURO STAR

ShowTürk TV

TV8 Int

TRT 1

TGRT EU

TRT Çocuk

CNN Türk

Habertürk

A Haber

Kanal 7 Avrupa

TRT Haber

TGRT Haber

24 TRT Spor

A Spor

TRT Belgesel

TGRT Belgesel

A2 TV

teve2

Skyturk 360

TV 4

ShowMAX

TRT Müzik

KRAL TV

TRT Türk

TRT Kurdî

TRT Arabi

TRT World

A News

Wie schaust du Filme & Serien?

Dank Streamingdiensten ist man heutzutage nicht mehr auf das lineare Fernsehprogramm und die ständigen Serien-Wiederholungen der TV-Sender angewiesen. Die lange Zugfahrt lässt sich mit einem Film auf dem Smartphone verkürzen. Und durch die immer erschwinglicheren Preise und bessere Lampenlebensdauer können sich heute auch immer mehr Leute mit einem Beamer den Traum vom Heimkino erfüllen. Wir fragen die GIGA-Community deshalb: Wie schaut ihr Filme und Serien?

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.