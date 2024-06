Netflix-Nutzer angeschmiert: Jeder will diesen Film sehen, doch es gibt ein Problem

In den USA erklimmt die Streaming-Charts momentan eine sehenswerte Action-Komödie von Netflix. „Hit Man“ landet dort direkt auf dem ersten Platz. Wer den Film allerdings in Deutschland bei Netflix genießen möchte, der ist aber mal so richtig angeschmiert. Dafür gibt es einen guten Grund.

Der Blick auf die US-amerikanischen Streaming-Charts offenbart einen neuen Spitzenreiter – „Hit Man“ startete zwar erst am 7. Juni auf Netflix, sichert sich aber vom Start weg den ersten Platz (Quelle: Reelgood). Für Netflix ein toller Erfolg, doch deutsche Kundinnen und Kunden haben nichts davon. Wer nämlich nach „Hit Man“ im Portfolio des Anbieters sucht, wird nicht fündig. Was ist da los?

Netflix hat eine neue Nummer 1 in den USA. (Bildquelle: Reelgood)

Neuer Netflix-Hit in Deutschland zunächst nur im Kino

Ursprünglich feierte der neueste Film von Indie-Legende Richard Linklater („School of Rock“, „Boyhood“) bereits im September 2023 seine Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig. Die Rechte am Film sicherte sich derweil Netflix. Nachdem der Film Ende Mai 2024 in ausgesuchten US-Kinos lief, nahm Netflix die Komödie am 7. Juni regulär ins Programm. Nur eben nicht in Deutschland und einigen weiteren Ländern.

Hierzulande ist für „Hit Man“ ein normaler Kinostart vorgesehen. Dabei wird auch gleich mal der Titel des Films geändert. Entsprechend müsst ihr ab dem 4. Juli 2024 nach „A Killer Romance“ statt nach „Hit Man“ Ausschau halten.

Der Trailer zum neuen Netflix-Hit, der hier erst mal nur im Kino laufen wird:

A Killer Romance - Trailer Deutsch

In der Action-Komödie spielt Glen Powell („Top Gun: Maverick“) den Philosophieprofessor Gary Johnson. Der arbeitet im Nebenjob für die Polizei. Als Lockvogel gibt er sich als Auftragskiller aus und überführt seine Auftraggeber. Doch dann trifft er auf die verzweifelte Madison (Adria Arjona) und die Dinge werden kompliziert.

Einer der besten Filme von Regisseur Richard Linklater

Taugt das Ganze etwas? Eine bisherige IMDb-Bewertung von 7,0 wirft ein positives Bild auf „Hit Man“ alias „A Killer Romance“. Geradezu überschwänglich das Votum der Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes. Fast alle (96 Prozent) fanden den Film wunderbar. Dem schließen sich 91 Prozent der Zuschauer an.

Zusammengefasst kommt man zum folgenden Resümee (übersetzt): „Hit Man ist ein trügerisch düsterer Thriller, der auch vor Lachern nicht zurückschreckt. Er ist ein hervorragendes Aushängeschild für Hauptdarsteller Glen Powell – und einer der unterhaltsamsten Filme in Richard Linklaters Karriere.“

Also doch mehr als nur eine reine Komödie? Wenn ihr euch davon überzeugen wollt, hilft euch euer Netflix-Account in Deutschland leider nicht weiter. Hier müsst ihr erst mal ins Kino. Noch ist nicht bekannt, wann der Film hierzulande bei Netflix landet. Doch dies dürfte wohl noch einige Wochen, wenn nicht gar Monate dauern.

