Netflix schlägt Netflix: 16 Jahre alter Film führt die Streaming-Charts an

Die Streaming-Charts werden aktuell von einer echten Überraschung angeführt. Eine 16 Jahre alte Comic-Verfilmung kämpft sich nach vorne, obwohl sie bisher als richtiger Flop galt. Streaming-Dienst Netflix kann sich freuen, denn er kann sich jetzt die Gold- und die Silbermedaille umhängen.

Superhelden-Film überraschend in den Streaming-Charts

Netflix landet einen überraschenden Hit. Der im Jahr 2008 erschienene Film The Spirit landet wie aus dem Nichts auf dem ersten Platz der Streaming-Charts von JustWatch. Seit dem 12. Juni ist die Comic-Adaption auf dem Streaming-Dienst verfügbar. Netflix schlägt sich mit dem Erfolg von The Spirit selbst, denn auch der vom ersten Platz verdrängte Godzilla Minus One läuft nur bei dem Streaming-Giganten (Quelle: JustWatch).

The Spirit basiert auf dem gleichnamigen Comic aus den 1940er Jahren. Die Regie für die Adaption übernahm Frank Miller, der selbst als Comic-Zeichner für Werke wie 300 oder Sin City bekannt geworden ist. Auch The Spirit kann einen ganz besonders Stil vorweisen.

Der Film handelt von einem toten Polizisten, der plötzlich wiederaufersteht und daraufhin als Superheld gegen das Verbrechen antritt. Marvel-Fans werden gleich zwei Stars wiedererkennen. Samuel L. Jackson spielt den Bösewicht mit dem Namen Octopus und auch Scarlett Johansson ist mit von der Partie.

Schaut euch hier den Trailer für The Spirit an:

The Spirit: Offizieller Trailer

The Spirit: Vom Flop zum Streaming-Hit?

Die hohe Platzierung ist eine echte Überraschung, denn die Bewertungen von The Spirit fallen vernichtend aus. Auf Rotten Tomatoes konnten gerade einmal 14 Prozent der professionellen Kritiker der Comic-Adaption etwas abgewinnen. Bei den Zuschauern sieht es mit 25 Prozent nicht viel besser aus.

Interessanterweise findet The Spirit in der täglichen Top 10 Liste, die Nutzer auf der Netflix-Homepage angezeigt bekommen, gar keine Erwähnung. Netflix eigene Metriken unterscheiden sich hier möglicherweise von denen von JustWatch.

Die Streaming-Charts von JustWatch basieren auf der Nutzeraktivität der letzten sieben Tage. Relevant für die Platzierung ist unter anderem das Klicken auf ein Streaming-Angebot, das Hinzufügen eines Filmes zu einer Watchlist oder das Markieren als „Gesehen“.